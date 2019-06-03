Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.15
$
65.36
72.80
72.93
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.70
73.30
Индексы и котировки Brent
64.49
+0.00 Золото
1307.70
+0.18 РТС
1287.09
+0.43
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1177
+0.0011
20.05
1.1166
30.05
20.05
08.05

Росстандарт анонсировал пересмотр или отмену 10 тыс. советских ГОСТов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
В России пересмотрят или отменят примерно 10 тыс. советских ГОСТов, которые устарели и мешают бизнесу и развитию экономики, но все еще остаются в силе, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Он назвал «советские» ГОСТы — госстандарты, которые были приняты до 1991 года — «слабым звеном». Большинство входят в число стандартов добровольного применения, передает РИА «Новости».
Абрамов отметил, что с 2012 года средний возраст национального стандарта снижен с 21 до 17 лет, а в 2021 году составит 10–11 лет.
Изменения в ГОСТах должны способствовать обмену лучшими практиками между предприятиями страны, а также использованию современной технической политики.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия ограничила поставки угля и бензина на Украину Трамп объяснил Британии, как надо выходить из ЕС Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз хамона и пармезана
Экономика , Алексей Абрамов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет2
Минстрой призвал отказаться от счетчиков тепла7
Загробная экономика: как наживаются на мертвецах4
Трамп советует британцам не платить за выход из ЕС
Добыча нефти в России выросла5
Видео
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение