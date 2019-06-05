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Стоимость мобильной связи в России снова растёт 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 рублей в месяц. Рост цен зафиксирован впервые с 2017 года.
Изменение тарифов произошло во всех регионах страны. При этом в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 рубль, до 351 рубля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчёт Content Review.
Повышение цен началось зимой 2019 года. При этом некоторые операторы «решили замаскировать» его скидками, считают эксперты. По их мнению, на изменение тарифов операторы решились, чтобы компенсировать выпадающие доходы в связи с отменой роуминга и увеличением НДС.
Ранее News.ru сообщал, что внутрисетевой роуминг отменён в России с 1 июня. С этого момента не приходится платить лишние деньги при звонках абонентам в другом регионе страны. Входящие вызовы в гостевом регионе также не оплачиваются. Закон об отмене роуминга был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2018 года.
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Комментарии
Экономика , Личный счет , Владимир Путин
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