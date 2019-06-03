Советское больше не отличное? 10 тысяч ГОСТов отменят

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники. Между тем ситуация с соблюдением даже элементарных стандартов катастрофическая. Россияне травятся низкопробной продукцией, а путаница в новых и старых стандартах создает почву для коррупции.

Советские ГОСТы устарели, они мешают развитию экономики России, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов . Он предложил отменить около 10 тысяч советских ГОСТов, сообщает РИА «Новости».

«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются «советские ГОСТы» — государственные стандарты, принятые до 1991 года», — отметил глава ведомства.

Большинство из отменяемых ГОСТов относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене, уточнил Абрамов.

«С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет — эта задача решаема», — рассказал глава ведомства.

Вот теперь все наладится

Советские ГОСТы в итоге заменят новыми стандартами. Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Советские стандарты качества считались едва ли не самыми передовыми в мире и самыми жесткими для соблюдения бизнесом.

То есть они были разработаны с учетом максимальной защиты интересов потребителей товаров и услуг. «Советское — значит отличное». Некоторые производители до сих выстраивают на ностальгии по СССР масштабные маркетинговые стратегии. Теперь власти заявляют, что эти стандарты мешают экономике, и призывают не молиться на советское. А что взамен? И не внесет ли внедрение новых стандартов путаницу?

Например, в системе общепита, где ситуация со стандартами очень противоречива. Федерация рестораторов и отельеров и «Опора России» направили в понедельник в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы». Рестораторы считают, что действующие нормы СанПиНа должны быть сокращены до минимальных и переведены в разряд рекомендательных. А надзор за общепитом предлагается свести к проверке соблюдения требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Но при этом известно, что не все страны Евразийского экономического союза внедрили регламенты в полном объеме.

Или, например, с 1 июня прошлого года начал действовать новый стандарт дорожной разметки. Он разрабатывался по заказу Росавтодора. Вступивший в силу ГОСТ стандартизирует виды разметки, но не регламентирует их применение — оно продолжит осуществляться по ГОСТ Р 52289-2004. Отмечается, что этот стандарт также находится в процессе переработки, которую заказал Росавтодор.

«Для пользователя автомобильных дорог почти никаких крупных изменений не произойдет, потому что вступающий в силу ГОСТ устанавливает только технические требования к дорожной разметке», — заявлял ранее гендиректор ЦИТИ «Дорконтроль» Владислав Свежинский.

Он добавил, что новый стандарт регламентирует цвет, размер и конфигурацию дорожной разметки, однако не упоминает, где она должна применяться.

Получилось так, что стандарт вступает в действие, а правила применения с выпуском задерживаются.

Новый ГОСТ дорожной разметки, напомним, внедрит желтые, как, например, в США, и синие полосы на дорогах. Согласно новому документу, все основные виды дорожной разметки, разделяющей потоки и полосы движения, могут быть как белого, так и желтого цвета. Помимо этого, в синий цвет могут быть выкрашены прерывистые линии, используемые для направления движения на перекрестках.

Также документом официально вводится разметка типа «вафельница», на которой запрещено стоять, если впереди затор. Но даже оперативное внесение изменений в документы не гарантирует, что так же оперативно появится новая разметка. Это связано с тем, что принятые решения должны пройти через ряд инстанций, после чего документ попадает к исполнителю — ГБУ «Автомобильные дороги».

В отношении предпринимателей действительно действует огромное число довольно абсурдных требований, которые на деле не исполняются, отмечает Геннадий Николаев , эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Абсурдны такие нормы, как обязательная длина компьютерного шнура или наличие подставки для ног и т. д. В случае проверки предприятие могут оштрафовать за несоблюдение норм, так что отмена ГОСТов как элемент борьбы с административной нагрузкой на бизнес вполне оправдана», — говорит эксперт.

Кроме того, солидная часть продукции, на которой присутствует маркировка «ГОСТ», на самом деле никаким нормам не соответствует, а надпись используется лишь в маркетинговых целях, отмечает эксперт.

Николаев считает, что введение штрафов в отношении подобной деятельности в совокупности с восстановлением доверия к системе национальных стандартов пойдет лишь на пользу.

Многое будет зависеть от лиц, занимающихся модернизацией требований. Без привлечение к работе по замене стандартов представителей профессиональных ассоциаций ситуация по некоторым направлениям может даже ухудшиться, заключает Николаев.