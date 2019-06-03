Без «Дружбы»: РФ не справилась с задачей экспорта нефти

В мае из-за остановки трубопровода «Дружба» Россия сократила экспорт нефти на 592 550 т, или на 3,22%, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Издание отмечает, что без «Дружбы» России не удалось справиться с задачей экспорта нефти. Сильнее всего пострадали «Роснефть» (экспорт сократился на 10%), «Татнефть» (сокращение на 69%) и «Газпром нефть» (сокращение на 24%). Экспорт по трубопроводному транспорту упал на 37% (2,4 млн тонн), а морским путем вырос всего на 15%, или 1,8 млн тонн.

Компании «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» выиграли от остановки «Дружбы», увеличив экспорт на на 21 и 14% соответственно. «Сургутнефтегаз» увеличил экспорт морским путем и полностью прекратил его по трубе.

Из-за скандала с «Дружбой» обнулился экспорт в Польшу и Германию. Поставки в Чехию, Словакию и Венгрию упали на 60% по сравнению с апрелем. Прокачка в Новороссийск и Приморск выросла на 28% и 31% соответственно.