Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.25
$
65.50
72.91
73.20
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.00
71.83
Индексы и котировки Brent
62.28
+0.19 Золото
1314.58
+0.01 РТС
1307.73
–0.52
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1175
+0.0009
20.05
1.1166
30.05
20.05
08.05

Без «Дружбы»: РФ не справилась с задачей экспорта нефти 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
В мае из-за остановки трубопровода «Дружба» Россия сократила экспорт нефти на 592 550 т, или на 3,22%, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».
Издание отмечает, что без «Дружбы» России не удалось справиться с задачей экспорта нефти. Сильнее всего пострадали «Роснефть» (экспорт сократился на 10%), «Татнефть» (сокращение на 69%) и «Газпром нефть» (сокращение на 24%). Экспорт по трубопроводному транспорту упал на 37% (2,4 млн тонн), а морским путем вырос всего на 15%, или 1,8 млн тонн.
Компании «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» выиграли от остановки «Дружбы», увеличив экспорт на на 21 и 14% соответственно. «Сургутнефтегаз» увеличил экспорт морским путем и полностью прекратил его по трубе.
Из-за скандала с «Дружбой» обнулился экспорт в Польшу и Германию. Поставки в Чехию, Словакию и Венгрию упали на 60% по сравнению с апрелем. Прокачка в Новороссийск и Приморск выросла на 28% и 31% соответственно.
В апреле Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти из-за роста концентрации хлорорганических соединений. С 21 апреля Минск временно ограничил экспорт нефтепродуктов по нефтепроводу «Дружба». «Белнефтехим» пообещал потребовать компенсацию от российской стороны.
Комментарии
Экономика , Рынки , Демьян Кудрявцев , Сургутнефтегаз , Татнефть , Транснефть , Газпромнефть , Лукойл , Роснефть , Ведомости , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отмаялись: как будем отдыхать в июне
ЦБ установил официальные курсы валют
Акции «Газпрома» резко растут
В Грузии похвастались выгодой от российского угля1
Названы самые безработные сферы труда
Видео
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение