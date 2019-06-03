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Глава МИД Колумбии примет участие в работе ПМЭФ-2019 

ТАСС + ещё 1 3 июня 2019
Фото: РИА Новости
Россия ценит решение главы МИД Колумбии Карлоса Ольмеса Трухильо принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с колумбийским коллегой.
"Мы ценим, что господин Трухильо принял решение посетить ПМЭФ, в том числе он примет участие в работе уже ставшей традиционной Латиноамериканской секции на этом мероприятии, и рассчитываем, что обсуждение участниками форума из региона Латинской Америки и Карибского бассейна вопросов торгово-экономического сотрудничества будет способствовать выработке общих подходов к региональному взаимодействию", — отметил глава МИД РФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС
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