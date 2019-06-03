Глава МИД Колумбии примет участие в работе ПМЭФ-2019

Россия ценит решение главы МИД Колумбии Карлоса Ольмеса Трухильо принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с колумбийским коллегой.

"Мы ценим, что господин Трухильо принял решение посетить ПМЭФ, в том числе он примет участие в работе уже ставшей традиционной Латиноамериканской секции на этом мероприятии, и рассчитываем, что обсуждение участниками форума из региона Латинской Америки и Карибского бассейна вопросов торгово-экономического сотрудничества будет способствовать выработке общих подходов к региональному взаимодействию", — отметил глава МИД РФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.