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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота 

ТК «Звезда» + ещё 12 1 час назад
Фото: Twitter
Изъятое золото было внесено в качестве залога по многомиллионному кредиту, который власти Венесуэлы оформили и получили три года назад.
Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, которое власти Боливарианской республики внесли в качестве залога по оформленному три года назад кредиту.
Тогда Венесуэла получила 750 миллионов долларов, но по мнению кредиторов перестала выполнять свои обязательства, а именно выплачивать проценты по кредиту, сообщает Bloomberg.
На этом беды официального Каракаса не заканчиваются.
Главный политический оппонент действующего президента Хуан Гуайдо обратился к руководству банка с просьбой вывести 120 миллионов долларов на счета недоступные Николасу Мадуро.
По мнению оппозиционера, эта сумма отражает разницу в цене золота с момента его приобретения.
Политический кризис в латиноамериканской стране обострился 21 января 2019 года, с началом массовых антиправительственных демонстраций. В их ходе глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства.
Ряд западных стран, включая США, признали его легитимность.
Москва, Пекин и ряд стран признают единственным законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Комментарии
Экономика , Николас Мадуро , ДОЙЧЕ Банк , Bloomberg
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