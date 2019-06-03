Санкции США признали вредными для Европы

Отмечается, что главную опасность для для бизнеса представляют не первичные санкции, а так называемые вторичные ограничительные меры, «направленные против нарушителей уже существующих санкционных режимов».

Так, за последние десять лет именно европейские компании заплатили крупнейшие штрафы за сотрудничество с лицами и компаниями, находящимися в черном списке американцев.

В общей сложности европейцы заплатили 4,6 миллиарда долларов — в основном, за нарушения по Ирану, Кубе и Судану в отношении банков, а также отдельных отраслевых компаний.

При этом указывается, что за возможные нарушения санкций США в отношении России европейские компании пока не выплатили ни одного штрафа.