Пенсионный фонд России (ПФР) пытается взыскать с пенсионеров Успенского района Краснодарского края задолженность, образовавшуюся из-за выплат за умерших членов семьи.
Депутат Госдумы Наталья Костенко сообщила на своем сайте, что к ней обратились несколько десятков пенсионеров, которые узнали о накопленных перед ПФР долгах в несколько сотен тысяч рублей.
Сообщается, что уведомления с требованиями погасить перед ПФР долг за неправильно начисленные прибавки к пенсии за нетрудоспособного члена семьи одновременно получили около тридцати человек.
Выяснилось, что пенсионеры продолжали получать надбавку к пенсии за нетрудоспособного супруга или супругу даже после их смерти. При этом они вовремя предоставляли в фонд свидетельство о смерти супруга, однако ПФР продолжал производить выплаты.
Одна из пенсионерок оказалась должна ПФР 192 тысячи рублей — ее супруг, за которого она получала надбавку, умер в 2011 году.
Наталья Костенко намерена обратиться к главе ПФР Антону Дроздову с просьбой лично разобраться в ситуации.