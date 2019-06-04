Выплаты за умерших членов семьи: с пенсионеров в Краснодаре хотят взыскать задолженность

Депутат Госдумы Наталья Костенко сообщила на своем сайте, что к ней обратились несколько десятков пенсионеров, которые узнали о накопленных перед ПФР долгах в несколько сотен тысяч рублей.

Сообщается, что уведомления с требованиями погасить перед ПФР долг за неправильно начисленные прибавки к пенсии за нетрудоспособного члена семьи одновременно получили около тридцати человек.

Выяснилось, что пенсионеры продолжали получать надбавку к пенсии за нетрудоспособного супруга или супругу даже после их смерти. При этом они вовремя предоставляли в фонд свидетельство о смерти супруга, однако ПФР продолжал производить выплаты.

Одна из пенсионерок оказалась должна ПФР 192 тысячи рублей — ее супруг, за которого она получала надбавку, умер в 2011 году.