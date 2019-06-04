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Выплаты за умерших членов семьи: с пенсионеров в Краснодаре хотят взыскать задолженность 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд России (ПФР) пытается взыскать с пенсионеров Успенского района Краснодарского края задолженность, образовавшуюся из-за выплат за умерших членов семьи.
Депутат Госдумы Наталья Костенко сообщила на своем сайте, что к ней обратились несколько десятков пенсионеров, которые узнали о накопленных перед ПФР долгах в несколько сотен тысяч рублей.
Сообщается, что уведомления с требованиями погасить перед ПФР долг за неправильно начисленные прибавки к пенсии за нетрудоспособного члена семьи одновременно получили около тридцати человек.
Выяснилось, что пенсионеры продолжали получать надбавку к пенсии за нетрудоспособного супруга или супругу даже после их смерти. При этом они вовремя предоставляли в фонд свидетельство о смерти супруга, однако ПФР продолжал производить выплаты.
Одна из пенсионерок оказалась должна ПФР 192 тысячи рублей — ее супруг, за которого она получала надбавку, умер в 2011 году.
Наталья Костенко намерена обратиться к главе ПФР Антону Дроздову с просьбой лично разобраться в ситуации.
Комментарии9
Экономика , Личный счет , Антон Дроздов , Наталья Костенко , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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