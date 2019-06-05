На ПМЭФ соберутся участники из 140 стран

В Санкт-Петербург начинают съезжаться гости и делегаты Петербургского международного экономического форума. По состоянию на конец мая свое участие подтвердили более 12 тысяч человек из 140 стран, однако это еще далеко не окончательные цифры.

— В прошлом году форум собрал на площадке более 17 тысяч участников из 143 стран, — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. — В этом году мы отмечаем значительное опережение темпов по сравнению с прошлым годом. Эта динамика говорит о живом интересе властей, экспертного и делового сообществ всего мира к повестке форума.

Официально ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, а 5 июня организаторы называют "стартовым". В этом день уже запланированы мероприятия деловой программы, однако главным событием станет торжественный прием от имени оргкомитета ПМЭФ, который пройдет в ресторане Royal Beach на Крестовском острове с видом на Неву и Финский залив. Запланировано вручение премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности" и Всероссийской премии Правительства РФ "Экспортер года", однако изюминка этого полузакрытого приема — музыкальная программа. В прошлом году перед гостями ПМЭФ выступали Земфира и Борис Гребенщиков , в этом "кульминацией музыкальной программы станет выступление ключевой и самой популярной отечественной группы последнего десятилетия — "Ленинград" — и ее бессменного лидера Сергея Шнурова ". Шнур, кстати, выступал перед гостями форума и два года назад, на ПМЭФ — 2017.

После вечернего приема — утренняя пробежка. Программу Петербургского международного экономического форума откроет забег ROSCONGRESS SPIEF RACE, маршрут протяженностью в пять километров начнется на Исаакиевской площади и пройдет по историческому центру Санкт-Петербурга. С учетом того, что деловая программа начинается в 9 утра, старт забега обычно назначают очень рано. В этом году — в в 07:00, регистрация начнется за час.

Архитектура деловой программы состоит из четырех тематических блоков: "Мировая экономика в поисках баланса", "Российская экономика: реализуя цели национального развития", "Технологии, приближающие будущее", "Человек — прежде всего". По традиции их объединяет ключевая тема форума, в этом году она обозначена как "Формируя повестку устойчивого развития". Основным событием дня 7 июня станет Пленарное заседание форума, которое по традиции посвящено главной теме ПМЭФ, в нем примет участие президент России Владимир Путин

Очень ожидаемое мероприятие — встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином , который возглавит делегацию Китайской народной республики на ПМЭФ. Представительство Китая станет самым масштабным по численности на этом форуме — в Петербург приедут более тысячи человек. Также в рамках ПМЭФ состоится Второй российско-китайский энергетический бизнес-форум.

Спортивная программа ПМЭФ посвящена в том числе подготовке Санкт-Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году, в дни форума будет дан старт волонтерской программе Евро-2020, а горожане смогут прочувствовать вкус прежних побед и атмосферу будущего футбольного праздника в Парке футбола рядом с Петропавловской крепостью.

Еще один значимый для Северной столицы проект — презентация проекта туристско-рекреационного кластера в городе Кронштадте, в котором предполагается задействовать знаменитые кронштадтские острова — форты. Проект будет представлен в рамках панельной сессии "Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон", где успешными практиками поделятся также Москва, Куршская коса, Алтай, Краснодарский и Приморский край.

Завершится ПМЭФ 8 июня, в этот день эксперты продолжат диалоги о цифровизации экономики, проблемах лекарственного обеспечения, демографии и миграции. В предыдущие годы у участников форума была возможность закончить свой визит в Санкт-Петербург на фантастически красивой ноте: увидеть проход корабля под алыми парусами и фейерверк, который город устраивает для выпускников в честь окончания школы. В этом году ПМЭФ проходит раньше обычного, однако прощальная нота все же прозвучит. На Дворцовой площади состоится SPIEF Music Fest "От классики до рока", на котором выступит "культовая отечественная рок-группа "Би-2" в сопровождении симфонического оркестра под руководством Заслуженного артиста России Феликса Арановского", рассказали организаторы.