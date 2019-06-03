Bloomberg (США): ОПЕК, Россия тебе больше не друг

Похоже, ОПЕК достигла того рубежа, где выгоды от привлечения новых членов в организацию для достижения своих целей перевешиваются трудностями, связанными с управлением этой расширившейся организацией.

Шесть месяцев назад ОПЕК не могла заключить сделку по объемам добычи без помощи со стороны Москвы. Теперь она не может договориться о дате встречи, и проблемы в данном случае создает Россия. Так умирают надежды, которые члены ОПЕК возлагали на повышение нефтяных цен.

Проблема стала очевидна в декабре. Соглашение о продлении ограничений на добычу было достигнуто только после того, как штаб-квартиру ОПЕК в Вене возглавил российский министр энергетики Александр Новак , добившийся компромисса, с которым согласились Иран и Саудовская Аравия.

Россия взяла в свои руки бразды правления организацией, в которой она даже не является членом. Дело в том, что ОПЕК перестала нормально функционировать, организация уже не выполняет свои функции. Саудовская Аравия и Иран уже не впервые ссорятся из-за политики нефтедобычи, а также из-за того, как картель должен реагировать на повторное введение американских санкций против Тегерана.

Саудовцы пока не начали расхватывать иранских клиентов. Они хотят убедиться, что в отличие от прошлого года иранская нефть действительно уйдет с рынка до того, как они, саудовцы, увеличат добычу. Впрочем, Эр-Рияд уже дал понять, что готов ответить на любые просьбы заказчиков о дополнительных поставках, если у них возникнет такая потребность.

Вот такая она — солидарность стран ОПЕК.

Но если в конце 2018 года положение ОПЕК было незавидным, то ее нынешний хаос делает картель просто жалким.

Согласившись провести в апреле встречу и пересмотреть действующее соглашение об объемах добычи (вроде бы по настоянию России), ОПЕК отменила ее всего за месяц до назначенного срока. Это решение тоже могла инициировать Россия, так как Новак в то время сказал, что ОПЕК и ее друзьям имеет смысл обсудить вопрос о продлении ограничений на добычу в мае или в июне.

Регулярное совещание ОПЕК, проходящее каждые полгода, теперь запланировано на 25 июня. А на следующий день состоится совещание в расширенном составе — ОПЕК+. Будет немного поздно обсуждать перспективы сделки, срок действия которой закончится спустя четыре дня, так как на реализацию изменений уйдет как минимум месяц.

Но сейчас даже такая возможность поставлена под сомнение.

Две недели тому назад в Джидде в Саудовской Аравии встретилось большинство министров из расширенного состава ОПЕК+, чтобы проанализировать соглашение об объемах добычи и подготовить рекомендации для июньской встречи. Но все пошло не так. У Новака, давшего согласие на первоначальный график встреч, по всей видимости, появились более неотложные дела, и он хочет изменить сроки.

Озвучено предложение провести встречу ОПЕК+ 4 июля. Второе предложение — выходные 22-23 июня. Ни одно из них не пользуется популярностью.

Некоторые члены организации выступили против переноса. Ведь подготовка уже проведена, графики согласованы, билеты и номера в гостиницах заказаны. Пока нет решения о том, когда проводить встречи. А поскольку на этой неделе во всем мусульманском мире праздники, встречи наверняка будут перенесены.

А еще есть неотступное ощущение, что Россия слишком активно начинает распоряжаться в ОПЕК.

Степень ее влияния на картель несоизмерима со степенью ее участия в коллективном сокращении нефтедобычи. Нынешняя сделка действует уже четыре месяца, а Россия выполнила ее всего на 80%, хотя ОПЕК в целом исполнила ее на 150%. Россия действительно не выполняет свои обязательства по сокращению добычи. Жертвы в интересах поддержания цен несут только члены ОПЕК.

И им мешает постоянно увеличивающийся американский список импортных пошлин, который уже начинает негативно влиять на прогнозы экономического роста. На прошлой неделе цены на нефть всего за два дня упали на семь процентов, когда стало ясно, что запасы в США почти не сократились, а президент Трамп объявил о введении пошлин на весь импорт из Мексики.

Россия всегда довольно слабо придерживалась своих обязательств по сокращению добычи, особенно после того, как восстановились цены вслед за падением 2016 года, которое и вызвало весь процесс перевода работы в формат ОПЕК+. Саудовская Аравия явно ценит свое партнерство с Россией, хотя это партнерство уже начинает утрачивать свой былой блеск. Переговоры между саудовской «Арамко» и российским «Новатэком» о совместной разработке газового месторождения в Арктике в настоящее время приостановлены.

Вклад стран, не входящих в ОПЕК, в сокращение объемов добычи в основном объясняется естественным истощением месторождений, которое неизбежно. ОПЕК лучше всего незамедлительно прекратить эти отношения и заняться своими делами самостоятельно.

Организации надо продемонстрировать компетентность и целеустремленность, если она действительно хочет снизить лимит на нефтяные цены. А сейчас она и чаепитие в кондитерской организовать не в состоянии, даже если сможет договориться о дате его проведения.