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Козак: экономические отношения России и Молдавии почти заморожены 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак заявил, что экономические отношения между Россией и Молдавией на политическом уровне практически заморожены.
По его словам, «на политическом уровне в последние годы российско-молдавские отношения в торгово-экономической сфере практически заморожены».
«У нас заморожены отношения с 2016 года, не проводятся заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству уже 2,5 года», — приводит РИА Новости слова Козака.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности распустить парламент республики, если им не будет поддержан курс на сближение с Россией.
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