Козак: экономические отношения России и Молдавии почти заморожены

По его словам, «на политическом уровне в последние годы российско-молдавские отношения в торгово-экономической сфере практически заморожены».

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