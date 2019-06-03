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Названа дата полного возобновления работы «Дружбы» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
Нефть по трубопроводу «Дружба» начнет поступать в Польшу 10 июня, а 1 июля заработают все три нитки трубопровода, сообщил польский оператор нефтепровода PERN.
«Частичное возобновление поставок сырья из России по трубопроводу «Дружба» произойдет 10 июня. 1 июля все три нитки трубопровода будут включены в текущую эксплуатацию», — передает РИА «Новости» сообщение польской компании.
Ранее польская компания Orlen заявила, что переговоры в Москве по нефтепроводу «Дружбе» стали прорывными.
В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти, которая поступала в Европу. Сначала приостанавливала прием нефти из России Белоруссия, затем остановился транзит сырья в Европу.
Постепенно его возобновляют. Белоруссия для очистки трубопровода начала транспортировку загрязненной нефти обратно в Россию.
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