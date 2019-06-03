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Санкции США лишают иранцев лекарств 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкции, введённые Дональдом Трампом против Ирана, бьют не только по нефтяной торговле Исламской Республики. Как сообщает в своем блоге на сайте Атлантического совета (аналитический центр при НАТО) иранский независимый эксперт Тахере Хадийан-Джази, граждане страны начали ощущать нехватку многих лекарств, в том числе, и жизненно важных.
Традиционно медикаменты из санкционных пакетов исключают из гуманитарных соображений, так как нехватка лекарств не столько ослабляет режим (в отличие, например, от ограничения закупок вооружения), сколько ухудшает жизнь простого населения. С этой позицией, кстати, согласны и в самих Соединённых Штатах.
США не накладывают и никогда не накладывали санкции на продовольствие и медикаменты. Они исключены из списка ограничений, как и финансовые операции, связанные с гуманитарными нуждами, — сообщал ещё в ноябре американский госсекретарь Майк Помпео.
По словам эксперта Российского совета по международным делам Никиты Смагина, большей частью лекарств Исламская Республика обеспечивает себя самостоятельно. Однако для производства некоторых медикаментов необходимы определённые виды сырья, которые иранцам приходится закупать, поэтому по ряду позиций ощущается существенная зависимость от внешних источников.
Действительно, влияние санкций в медицинской сфере проявляется весьма серьёзно. Это, разумеется, не приводит к коллапсу системы здравоохранения, но в отдельных случаях действительно ощущается, — отметил эксперт в беседе с News.ru.
Впрочем, проблема нехватки медикаментов пока не входит в число главных в глазах иранского населения. Гораздо важнее в этом плане, например, изменения курса валют, провоцируемые санкциями и вызывающие, в свою очередь, рост цен на всё, — включая даже производимые в Иране лекарства. Ситуация в целом очень непростая, однако значительная часть иранского населения обвиняет в этом не США, а собственное руководство, подчеркивает Никита Смагин: властям предъявляются претензии относительно коррупции, неэффективного управления и т. д.
На данный момент это ещё не приводит к массовым выступлениям (хотя локальные протесты присутствуют повсеместно), так что надеяться на изменение Тегераном курса под давлением общественности не стоит. Иранцы, по словам духовного лидера Али Хаменеи, не намерены договариваться с Вашингтоном, хотя президент страны Хасан Рухани позднее сказал, что готов сесть за стол переговоров на условиях «взаимного уважения». Американцы, в свою очередь, неоднократно заявляли, что могут предложить Ирану новую ядерную сделку, если Исламская Республика гарантирует отказ от производства атомного оружия.
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Экономика , Хасан Роухани , Дональд Трамп
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