Россия резко снизила экспорт нефти на Украину

После того, как 1 июня вступили в силу российские ограничения на поставку нефтепродуктов на Украину, Россия снизила экспорт на 30-50%, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

Он заявил, что Украина, несмотря на громкие лозунги «Прочь от Москвы», стремительно нарастила объем поставок из России дизеля и сжиженного газа. В конце прошлого года достигли своего пика поставки российских нефтепродуктов — более 40% украинского рынка, написал он в Facebook

«Теперь Россия уже на третью неделю каденции нового президента резко ограничила поставки нефтепродуктов в Украину на 30%-50%, пытаясь создать кризис и дестабилизацию топливного рынка. Сейчас на рынке профицит, спрос в июне низкий, поэтому есть время переориентироваться», — написал он.

По его словам, главная задача Украины — получить диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда начнет расти спрос на топливо.

Напомним, с 1 июня для поставок угля и ряда нефтепродуктов на Украину требуется разрешение МЭР России.