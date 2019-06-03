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Россия резко снизила экспорт нефти на Украину 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
После того, как 1 июня вступили в силу российские ограничения на поставку нефтепродуктов на Украину, Россия снизила экспорт на 30-50%, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.
Он заявил, что Украина, несмотря на громкие лозунги «Прочь от Москвы», стремительно нарастила объем поставок из России дизеля и сжиженного газа. В конце прошлого года достигли своего пика поставки российских нефтепродуктов — более 40% украинского рынка, написал он в Facebook.
«Теперь Россия уже на третью неделю каденции нового президента резко ограничила поставки нефтепродуктов в Украину на 30%-50%, пытаясь создать кризис и дестабилизацию топливного рынка. Сейчас на рынке профицит, спрос в июне низкий, поэтому есть время переориентироваться», — написал он.
По его словам, главная задача Украины — получить диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда начнет расти спрос на топливо.
Напомним, с 1 июня для поставок угля и ряда нефтепродуктов на Украину требуется разрешение МЭР России.
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