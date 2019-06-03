Аналитики предсказали рост цен на российскую пшеницу свыше 200 долларов

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский не исключил, что средние цены на российскую пшеницу нового урожая на фоне негативных погодных условий к осени превысят планку 200 долларов за тонну.

Эксперты «Русагротранса» спрогнозировали, что в 2019 году урожай зерновых ожидается на уровне 126 млн тонн, пшеницы — 80,8 млн тонн. По данным Павенского, в Поволжье, исключая Волгоградскую и Оренбургскую области, наблюдаются недостаток влаги и жаркая погода, засушливые погодные условия также в Ставропольском крае. Однако он отмечает, что озимая пшеница уже сформировалась и негативные погодные условия в значительной степени не должны сказаться на урожае, сообщил «Коммерсант».

По словам Павенского, до последнего момента казалось, что урожай зерна может приблизиться к рекордным показателям 2017 года — 130 млн тонн и более. Но ситуация с погодой свидетельствует о том, что вероятность таких прогнозов существенно снижается.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» не исключает, что на этом фоне средние цены на российскую пшеницу нового урожая к осени превысят планку 200 долларов за тонну. Хотя, указывает аналитик, говорить о повторении прошлогодних уровней — 240 долларов за тонну — пока не приходится.