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Аналитики предсказали рост цен на российскую пшеницу свыше 200 долларов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский не исключил, что средние цены на российскую пшеницу нового урожая на фоне негативных погодных условий к осени превысят планку 200 долларов за тонну.
Эксперты «Русагротранса» спрогнозировали, что в 2019 году урожай зерновых ожидается на уровне 126 млн тонн, пшеницы — 80,8 млн тонн. По данным Павенского, в Поволжье, исключая Волгоградскую и Оренбургскую области, наблюдаются недостаток влаги и жаркая погода, засушливые погодные условия также в Ставропольском крае. Однако он отмечает, что озимая пшеница уже сформировалась и негативные погодные условия в значительной степени не должны сказаться на урожае, сообщил «Коммерсант».
По словам Павенского, до последнего момента казалось, что урожай зерна может приблизиться к рекордным показателям 2017 года — 130 млн тонн и более. Но ситуация с погодой свидетельствует о том, что вероятность таких прогнозов существенно снижается.
Руководитель аналитического центра «Русагротранса» не исключает, что на этом фоне средние цены на российскую пшеницу нового урожая к осени превысят планку 200 долларов за тонну. Хотя, указывает аналитик, говорить о повторении прошлогодних уровней — 240 долларов за тонну — пока не приходится.
Ранее глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев спрогнозировал урожай зерна в 2019 году на уровне 118 млн тонн.
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