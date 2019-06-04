Польша подсела на российский уголь

Польша покупает все больше угля из России. Сократить закупки не помогли ни антироссийская риторика, ни попытки ввести эмбарго на поставки, ни собственные шахты. Почему сырьевая зависимость Варшавы от Москвы только усилится — в материале РИА Новости.

Своего не хватает

Cтраны Евросоюза активно сокращают генерацию электроэнергии из угля в рамках климатической политики, ведь это сырье — основной источник выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Польша, где более 80 процентов электроэнергии вырабатывают угольные электростанции, — исключение.

Сама Польша — крупнейший в ЕС производитель угля, однако почти половина добычи приходится на низкокалорийный бурый уголь. Двадцать процентов электроэнергии в стране поступает с Белхатувской тепловой электростанции — крупнейшей в мире ТЭС на буром угле.

Потребность в качественном энергетическом угле в стране постоянно растет, а добыча в последние годы неуклонно сокращается — по мере закрытия убыточных шахт.

Даже после того как государство в рамках докапитализации вложило в угледобычу более 800 миллионов долларов, польские угольные компании не смогли поднять объемы производства.

В результате контролируемые государством энергетические компании PGE и Tauron используют уголь из России. В прошлом году Tauron, владеющая собственными шахтами, добыла на 1,8 миллиона тонн угля меньше, чем планировалось.

Вне конкуренции

Бывший вице-премьер и министр экономики Януш Стейнхофф в апреле заявил, что в Польше сейчас не открываются новые рудники, а добыча на действующих не увеличивается.

"Значит, импорт угля будет расти. Россия — крупнейший поставщик по целому ряду причин — прежде всего из-за низкой цены, высокого качества сырья и минимальных транспортных расходов", — объяснил он изданию BiznesAlert.

По данным на конец апреля, на которые сослался Стейнхофф, только за месяц цены на российский уголь в Польше упали в среднем на восемь процентов. Как отмечает польское издание Dziennik Gazeta Prawna, переговоры о снижении тарифов на перевозку, которые российские экспортеры ведут с РЖД , еще больше "повысят конкурентоспособность угля с востока на нашем рынке".

В 2018-м Польша купила за границей 20 миллионов тонн угля, в том числе почти 13,5 миллиона — в России. В этом году, по информации Евростата, из приобретенных в первом квартале 4,58 миллиона тонн около трех миллионов — российские.

Разговоры об опасной зависимости в Варшаве возникают не в первый раз. Еще в 2016-м партия "Право и справедливость" (PiS) пыталась добиться эмбарго на российский уголь. Но это не так просто.

Во-первых, ограничения на импорт — компетенция Брюсселя, а не польского правительства. Во-вторых, полякам пришлось вспомнить о нормах ВТО , запрещающих товарное эмбарго.

Но главное, российский уголь — вне конкуренции по соотношению цены, качества и оперативности поставок: из России уголь приходит за две-три недели, а судно из США, ЮАР или Австралии приходится ждать минимум месяц, и не факт что качество угля будет высоким. Не говоря уже о несопоставимых транспортных расходах.

Газовая ловушка

Варшава пытается заменить российский уголь сжиженным природным газом. В прошлом году поляки заключили 20-летний контракт с американской компанией Venture Global LNG.

Как подчеркивал тогда глава польской PGNiG Петр Вожняк, заокеанский СПГ обойдется "на 20 с чем-то процентов дешевле, почти на 30 процентов дешевле, чем российский газ".

Но сам контракт этого не подтверждает. Так, поляки обязуются покупать газ непосредственно на заводах Venture Global в Луизиане. Значит, и сумма контракта равна отпускной цене завода — без учета стоимости транспортировки и регазификации (возврата сжиженного топлива в газообразное состояние).

А доставка американского СПГ в Польшу и его регазификация прибавят к контрактной цене порядка 30 процентов. В результате никакого выигрыша по сравнению с российским газом.

Кроме того, Польша в сотрудничестве с Данией приступила к строительству газопровода из Норвегии Baltic Pipe, который предполагается запустить в 2022 году. Тонкость, однако, в том, что Варшаве будет выгоднее реэкспортировать норвежский газ, чем сжигать его в своих ТЭС. Тем более что для переделки угольных станций под голубое топливо требуется серьезная и дорогостоящая реконструкция.

Поэтому российские угольщики по-прежнему считают Польшу перспективным рынком. В апреле " Кузбасская топливная компания " сообщила о намерении совместно с РЖД построить в Калининградской области сортировочный угольный комплекс специально для дальнейшего экспорта сырья в Польшу. Планируется, что промышленный объект стоимостью 147 миллионов рублей заработает уже в этом году.

Даем угля

В прошлом году Россия установила рекорд по экспорту угля — больше 200 миллионов тонн. Как отметил замминистра энергетики Анатолий Яновский , подобного ни Россия, ни Советский Союз не знали за всю свою историю. По данным независимого международного ценового агентства Argus, доля России в импорте энергетического угля в Европу в 2018-м выросла до 50 процентов.