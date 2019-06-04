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Россия наращивает несырьевой экспорт 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Объём российского несырьевого экспорта превысил 150 млрд рублей. Об этом в эксклюзивном интервью News.ru рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Игорь Жук.
По его словам, в рамках стартовавшего в 2018 году национального проекта идёт процесс «выращивания» предприятий до экспортёров, расширяется помощь государства в развитии экспортного потенциала.
Жук также отметил, что в условиях санкционного давления возникают не только проблемы, но также появляются новые возможности.
Поэтому в данной ситуации мы видим, что экспорт несырьевой растёт. И каждый год этот рост у нас — он осязаем. И повторяю ещё раз, что у нас есть цель — 250 млрд рублей несырьевого экспорта к 2024 году. Мы эту ситуацию, естественно, всемерно пытаемся решить, — отметил старший вице-президент РЭЦ.
В настоящее время объём экспорта несырьевых товаров превысил 150 млрд рублей, уточнил он.
Государство развивает региональную сеть центров поддержки экспорта малого и среднего бизнеса, так как видит приоритет в выходе продукции на зарубежные рынки. Об этом News.ru рассказала заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Олеся Тетерина.
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Комментарии1
Экономика , Игорь Жук , Минэкономразвития
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