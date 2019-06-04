Россия наращивает несырьевой экспорт

Объём российского несырьевого экспорта превысил 150 млрд рублей. Об этом в эксклюзивном интервью News.ru рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Игорь Жук

По его словам, в рамках стартовавшего в 2018 году национального проекта идёт процесс «выращивания» предприятий до экспортёров, расширяется помощь государства в развитии экспортного потенциала.

Жук также отметил, что в условиях санкционного давления возникают не только проблемы, но также появляются новые возможности.

Поэтому в данной ситуации мы видим, что экспорт несырьевой растёт. И каждый год этот рост у нас — он осязаем. И повторяю ещё раз, что у нас есть цель — 250 млрд рублей несырьевого экспорта к 2024 году. Мы эту ситуацию, естественно, всемерно пытаемся решить, — отметил старший вице-президент РЭЦ.

В настоящее время объём экспорта несырьевых товаров превысил 150 млрд рублей, уточнил он.