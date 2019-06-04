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ЦБ Австралии снизил ставку до рекордно низкого уровня 

Вести Экономика 5 часов назад
Фото: EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO
Москва, 4 июня — "Вести. Экономика". Центральный банк Австралии снизил процентные ставки впервые почти за три года, чтобы стимулировать замедляющуюся экономику и умеренную инфляцию.
Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку с 1,5% до рекордно низкого уровня 1,25% годовых.
Решение регулятора совпало с ожиданиями рынков и экономистов.
"Совет управляющих принял это решение для поддержки роста занятости и обеспечения большей уверенности в том, что инфляция будет соответствовать среднесрочному целевому показателю", — заявил глава Резервного банка Австралии Филип Лоу.
"Совет будет продолжать внимательно следить за ситуацией на рынке труда и корректировать денежно-кредитную политику для поддержки устойчивого роста экономики и достижения целевого показателя инфляции с течением времени", — отметил Лоу, сигнализируя о возможности дальнейшего снижения ставок в случае необходимости.
Теперь финансовые рынки ждут второго снижения ставки к сентябрю. С вероятностью в 50% возможно третье снижение до конца года.
Экономика Австралии избегает рецессии с начала 1990-х годов. Однако сейчас она сталкивается с падением цен на жилье, ростом безработицы, слабыми потребительскими расходами и сдержанной инфляцией.
Данные в среду, вероятно, покажут, что рост экономики в годовом выражении замедлился до десятилетнего минимума — 1,8%.
Безработица в Австралии выросла до 5,2% в апреле после удержания на уровне около 5% в течение нескольких месяцев до этого.
Эскалация торговой войны еще больше омрачает перспективы, поскольку Австралия является самой зависимой от Китая среди развитых экономик.
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Комментарии
Экономика , Филип Лоу
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