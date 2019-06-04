Медведев запустил «регуляторную гильотину»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», который коснется каждой сферы общественных отношений. Об этом сообщается на сайте правительства.

Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает масштабный анализ и пересмотр устаревших нормативно-правовых актов. Ранее Медведев говорил, что в России действует более девяти тысяч нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу при проверках. Многие из них существуют еще со времен СССР.

Подписанный Медведевым план предусматривает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности и разработку новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений. Власти намерены актуализировать и систематизировать обязательные требования в различных сферах.

Президент Владимир Путин поручил правительству к январю 2021 года ввести в законодательство новые, актуализированные акты, разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития. Участвовать в этом процессе будут ведущие объединения предпринимателей.

В итоге старые акты, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. В первую очередь «гильотина» коснется самых зарегулированных отраслей: транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и санитарно-эпидемиологического надзора.

В качестве требования, которое мешает бизнесу, Медведев приводил правило приготовления омлета в организациях общепита. В одном из актов сказано, что при приготовлении омлета «смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5–3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на восемь-десять минут».