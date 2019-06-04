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Медведев запустил «регуляторную гильотину» 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», который коснется каждой сферы общественных отношений. Об этом сообщается на сайте правительства.
Механизм «регуляторной гильотины» предусматривает масштабный анализ и пересмотр устаревших нормативно-правовых актов. Ранее Медведев говорил, что в России действует более девяти тысяч нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу при проверках. Многие из них существуют еще со времен СССР.
«Регуляторная гильотина» освободит бизнес от ухода в тень
Подписанный Медведевым план предусматривает подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности и разработку новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений. Власти намерены актуализировать и систематизировать обязательные требования в различных сферах.
Президент Владимир Путин поручил правительству к январю 2021 года ввести в законодательство новые, актуализированные акты, разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития. Участвовать в этом процессе будут ведущие объединения предпринимателей.
В итоге старые акты, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу. В первую очередь «гильотина» коснется самых зарегулированных отраслей: транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и санитарно-эпидемиологического надзора.
В качестве требования, которое мешает бизнесу, Медведев приводил правило приготовления омлета в организациях общепита. В одном из актов сказано, что при приготовлении омлета «смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5–3 сантиметра, ставят в жарочный шкаф с температурой 180–200 градусов на восемь-десять минут».
Комментарии139
Экономика , Видео , Дмитрий Медведев , Владимир Путин
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