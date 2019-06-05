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Пленарное заседание ПМЭФ-2019 пройдет 7 июня 

Lenta.ru + ещё 5 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Пленарное заседание, на котором выступят президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, станет центральным событием Петербургского международного экономического форума. Также в заседании примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Ключевая тема Форума в этом году сформулирована так: «Формируя повестку устойчивого развития». Трансформация международных экономических объединений, растущее социальное неравенство, нестабильные торговые и политические отношения продолжают оказывать влияние на мировую экономику. В связи с этим вопросы текущего состояния и перспектив устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны.
Вопросы устойчивого развития важны также с точки зрения сохранения окружающей среды, рациональной эксплуатации природных ресурсов, удовлетворения текущих потребностей без ущерба для будущих поколений.
Петербургский международный экономический форум пройдет 6-8 июня 2019 года.
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Комментарии
Экономика , Румен Радев , Петер Пеллегрини , Цзиньпин Си , Никол Пашинян , Антониу Гутерреш , Владимир Путин , ООН
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