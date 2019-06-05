Трамп пообещал Великобритании «феноменальную» торговую сделку

Соединенные Штаты пообещали заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза . Такое заявление во вторник сделал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с британским премьер-министром Терезой Мэй

Американский лидер подчеркнул, что Великобритания является крупнейшим инвестором в экономику США, а также крупнейшим рынком экспорта для Европы.

"В то время как Великобритания готовится покинуть ЕС, США обязуются заключить феноменальную торговую сделку между двумя странами. Там огромный потенциал, в два-три раза больше, возможно, того, что у нас сейчас", — цитирует РИА Новости главу Белого дома.

Напомним, трехдневный визит Дональда и Меланьи Трамп в Великобританию начался третьего июня. Эта поездка призвана продемонстрировать "особые отношения" Британии с Соединенными Штатами, укрепить торговые связи двух стран после Brexit и подтвердить сотрудничество в области безопасности в преддверии 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Этот визит был обещан Трампом Терезе Мэй еще в январе 2017 года, когда она стала первым иностранным лидером, встретившимся с миллиардером после его вступления в должность.