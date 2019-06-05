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Трамп пообещал Великобритании «феноменальную» торговую сделку 

Российская Газета + ещё 9 2 часа назад
Фото: EPA
Соединенные Штаты пообещали заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. Такое заявление во вторник сделал президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с британским премьер-министром Терезой Мэй.
Американский лидер подчеркнул, что Великобритания является крупнейшим инвестором в экономику США, а также крупнейшим рынком экспорта для Европы.
"В то время как Великобритания готовится покинуть ЕС, США обязуются заключить феноменальную торговую сделку между двумя странами. Там огромный потенциал, в два-три раза больше, возможно, того, что у нас сейчас", — цитирует РИА Новости главу Белого дома.
Напомним, трехдневный визит Дональда и Меланьи Трамп в Великобританию начался третьего июня. Эта поездка призвана продемонстрировать "особые отношения" Британии с Соединенными Штатами, укрепить торговые связи двух стран после Brexit и подтвердить сотрудничество в области безопасности в преддверии 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
Этот визит был обещан Трампом Терезе Мэй еще в январе 2017 года, когда она стала первым иностранным лидером, встретившимся с миллиардером после его вступления в должность.
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Комментарии
Экономика , Меланья Трамп , Тереза Мэй , Дональд Трамп , ЕС , РИА Новости
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