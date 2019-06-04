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Минфин разработал законопроект по упрощению госзакупок 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин России по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова разработал законопроект по упрощению госзакупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Законопроект унифицирует требования 44-ФЗ при проведении различных способов определения поставщика. Он предусматривает комплексное совершенствование порядка проведения закрытых способов определения поставщиков, которые предполагается осуществлять в электронной форме на специализированных электронных площадках. Исключение составляют закупки, содержащие государственную тайну, проведение которых предлагается сохранить в "бумажной" форме, говорится в сообщении.
Также законопроект унифицирует разрозненные требования, предъявляемые 44-ФЗ к извещениям об осуществлении закупок, документациям о закупках, порядку запроса разъяснений их положений, внесению в них изменений, а также к составу и содержанию заявок участников закупок при проведении различных способов определения поставщика.
Теперь при проведении всех открытых способов определения поставщика исключается необходимость составления и утверждения заказчиком документации о закупке, которая в настоящее время дублирует информацию в извещении об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок.
Кроме того, законопроектом закрепляется полномочие Минфина России вести перечень банков, где участниками закупок могут быть открыты специальные счета, для обеспечения возможности оперативного внесения изменений.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Минфин
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