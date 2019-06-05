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Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России 

Газета.Ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Reuters
Всемирный Банк (ВБ) проинформировал о рекордном росте российской экономики в прошлом году. Доклад "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" размещен на сайте организации.
Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
По мнению экспертов, такой показатель объясняется высокими мировыми ценами на нефть, ростом прибыли от экспорта, проведению ЧМ по футболу и осуществлению ряда крупных энергетических проектов. Однако давление мирового финансового рынка и санкционные ограничения на этот показатель не повлияли.
Уточняется, что прогноз по росту экономики России в этом году был снижен.
Ранее Всемирный банк отчитался о бедности украинцев.
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