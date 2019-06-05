Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) проинформировал о рекордном росте российской экономики в прошлом году. Доклад "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" размещен на сайте организации.

Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.

По мнению экспертов, такой показатель объясняется высокими мировыми ценами на нефть, ростом прибыли от экспорта, проведению ЧМ по футболу и осуществлению ряда крупных энергетических проектов. Однако давление мирового финансового рынка и санкционные ограничения на этот показатель не повлияли.

Уточняется, что прогноз по росту экономики России в этом году был снижен.

Ранее Всемирный банк отчитался о бедности украинцев.