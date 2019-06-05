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Как Россия выиграет в торговой войне США и Китая 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В рамках торговой войны с США Китай может прекратить поставки редкоземельных элементов американцам. Как пишет обозреватель «Ридуса» Екатерина Трофимова, такая ситуация может стать выигрышной для России.
На долю Китая приходится 81 процент мирового производства редкоземельных элементов, также 80 процентов занимают китайские поставки в американском импорте «редкоземов». По данным Геологической службы США, в России находится четверть мировых запасов редкоземельных элементов. Трофимова отмечает со ссылкой на оценки российских властей, что речь может идти не о четверти, а о половине.
Хотя доля РФ в мировом производстве составляет всего два процента, в стране уже готовят к запуску новые проекты по «редкоземам». Запустить их планируют около 2023 года.
Глава аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов заявил, зависимость США от поставок китайских редкоземельных элементов высока, поэтому даже вводя новые пошлины на китайскую продукцию, эту группу товаров Вашингтон трогать не стал.
В разгар войны в правительстве КНР заявили, что Пекин не допустит, чтобы с помощью изготовленной из китайских «редкоземов» продукции США подавляли развитие КНР на мировой арене.
«Ридус» отмечает, что добыча редкоземельных элементов ведется в России, Австралии, Малайзии и в самих США (в Калифорнии). Китай уже начинает терять этот рынок, тогда как потребность в таких ресурсах в мире постоянно растет.
По мнению Блинова, в Вашингтоне не откажутся от поставок редкоземельных металлов из Китая по собственной воле, но в то же время начнут искать альтернативные источники поставок, в том числе и из РФ. Это может дать дополнительный стимул для развития отрасли в России, считает эксперт.
Аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков считает, что США и Китай вряд ли снизят торговый оборот по редкоземельным элементам в ближайшие пять лет. Он пояснил, что сейчас производственные цепочки американских компаний и китайских компаний тесно взаимосвязаны.
Также эксперт считает, что даже через пять лет Россия не сможет занять место Китая: несмотря на большие запасы «редкоземов» в стране, российским компаниям необходимы ресурсы с высоким уровнем переработки, нужно организовать высокотехнологичный процесс, который потребует долгосрочных и больших инвестиций в производство.
Опрошенные «Ридусом» эксперты считают, что сейчас для России первоочередной задачей является полное замещение собственного импорта редкоземельных металлов.
«В недрах России вся таблица Менделеева, если я не ошибаюсь. Да, возможно, мы не сможем отвоевать у КНР существенную долю рынка, но заработать на стратегически важном для мировой экономики сырье и продуктах его переработки мы явно в состоянии», — подчеркнул Блинов.
«Ридус» отмечает, что поставки российских «редкоземов» могут быть интересны странам Европы, Азии и некоторым государствам Ближнего Востока.
С 2018 года США и Китай находятся в состоянии экономического конфликта. Американский президент Дональд Трамп подписал несколько указов о введении пошлин на импорт китайских товаров (всего на 250 миллиардов долларов). Китай ответил пошлинами на 110 миллиардов долларов.
Комментарии
Экономика , Роман Блинов , Антон Быков , Дональд Трамп , Екатерина Трофимова , Ридус
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