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России предсказали замедление роста ВВП 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всемирный банк в очередной раз снизил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году с 1,4 процента до 1,2 процента, сообщается в июньском отчете организации.
Эксперты снизили прогноз из-за сокращения добычи нефти и ужесточения кредитно-денежной политики в стране.
В апреле прогноз также был снижен с 1,5 процента до 1,4 процента. Причинами стали потенциальное расширение санкций, ухудшение настроений на финансовых рынках и резкое падение цен на нефть.
Также была поставлена под сомнение заявленная российским правительством цель — сократить за шесть лет уровень бедности вдвое. Указано, что это потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов.
Ранее сообщалось, что независимые эксперты посчитали сомнительным прогноз Росстата по росту ВВП на 2019 год в 2,3 процента. По их мнению более вероятны другие цифры — 1,3 процента.
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Экономика , Росстат , Правительство РФ , Всемирный Банк
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