России предсказали замедление роста ВВП

Всемирный банк в очередной раз снизил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году с 1,4 процента до 1,2 процента, сообщается в июньском отчете организации.

Эксперты снизили прогноз из-за сокращения добычи нефти и ужесточения кредитно-денежной политики в стране.

В апреле прогноз также был снижен с 1,5 процента до 1,4 процента. Причинами стали потенциальное расширение санкций, ухудшение настроений на финансовых рынках и резкое падение цен на нефть.

Также была поставлена под сомнение заявленная российским правительством цель — сократить за шесть лет уровень бедности вдвое. Указано, что это потребует мобилизации дополнительных ресурсов и повышения адресности социальных расходов.