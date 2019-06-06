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ПМЭФ-2019: чего ждать от первого дня форума 

ТК «Звезда» + ещё 18 1 час назад
Фото: spief2019, Вконтакте
Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня.
Официально Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) откроется сегодня, 6 июня, ровно в 13.00. Однако первое мероприятие пройдет несколько раньше: в зоне, где работает пресса, состоится церемония подписания первого соглашения между правительствами, фондами, банками и министерствами.
Гостями форума в этом году станут инвесторы, которые управляют пятой частью мировых активов — это 15 триллионов долларов. Они намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможности своего участия в том числе в реализации национальных проектов.
Речь идет о самых разных областях возможного сотрудничества: инновации, медицина, технологии будущего и даже рекультивация свалок и защита экологии.
По словам министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, встречи на форуме проходят в первую очередь именно для заключения договоров.
«На форуме мы больше встречаемся, чтобы заключить те или иные соглашения с субъектами, с компаниями. Разные нормативные документы, которые помогут нам в кратчайшие сроки приступить к реализации тех планов, которые мы для себя спрогнозировали», — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин проведет на форуме два полных рабочих дня, уже сегодня, 6 июня, ближе к вечеру у него пройдет встреча с иностранными инвесторами. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч с главами Болгарии, Армении и Словакии. Также ожидается пресс-конференция для представителей иностранных информационных агентств.
Главным гостем форума станет китайский лидер Си Цзиньпин, с которым Владимир Путин уже встречался накануне в Москве.
Кроме того, в Санкт-Петербурге ждут генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша.
Форум не ограничивается только деловой программой: гостей развлекают звезды балета, актеры и музыканты. Накануне, например, был Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград». На саму площадку форума привезли даже золотой Aurus, за рулем которого можно посидеть и сфотографироваться.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Цзиньпин Си , Антониу Гуттереш , Сергей Шнуров , Владимир Путин , ООН
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