Делегация Подмосковья подготовилась к старту ПМЭФ

Правительство Подмосковья подпишет на петербургском форуме 36 соглашений. Уже все готово — стойки, бланки для подписей. О том, с какими намерениями приехала делегация Подмосковья, говорят даже леденцы на стойке — в виде денежных знаков. За три дня планируется подписать соглашений на 167 миллиардов рублей. И это только предварительные цифры, сообщает телеканал "360".

Стойки для подписания соглашений уже готовы. Вносить и выносить их придется много — всего будут подписаны более 30 соглашений. В основном встречи пройдут в двустороннем формате.

"Запросов было гораздо больше, пришлось отсеивать, так как нам элементарно не хватит времени подписать все соглашения, которые хотелось бы. Из них 24 соглашения планирует подписать губернатор Московской области Андрей Воробьев. Восемь — заместитель председателя правительства региона — Вадим Хромов, и четыре планирую подписать я", — рассказал министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан.

Раскрывать все детали министр не стал. Назвал лишь сферы сотрудничества — транспорт, сельское хозяйство, образование. Готовятся не только работать, но и бегать — некоторые мероприятия будут проходить в противоположных частях экспоцентра с разницей в несколько минут. Но Михаил Ан заверил: это привычное дело.

Рядом расположилась комната переговоров. Здесь пройдут встречи Андрея Воробьева. Служба протокола уже подготовила бланки соглашений. Утверждена и рассадка.

Прямо с площадки форума можно выйти в прямой эфир. На стенде Московской области есть и одна из студий телеканала "360". В качестве декора — живая зелень, за которой ежедневно ухаживают работники экспоцентра. За стендом — аппаратная, откуда вся картинка передается в столицу.

"Здесь находится пульт управления, к которому подключены три камеры, они будут собираться в один сигнал и передаваться в Москву", — рассказал главный режиссер телеканала "360" Дмитрий Ефимов.

В нулевой день работы форума — и темп немного расслабленный. Есть время, например, сфотографироваться у автомобиля Aurus или съесть мороженое. Впереди — три насыщенных и плодотворных рабочих дня.