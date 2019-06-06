В России создадут «креативные хабы»

ПМЭФ — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы «Русский Давос» стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Визит делегации КНР во главе с председателем Си Цзиньпином обещает стать одним из самых значимых событий ПМЭФ-2019. Темой обсуждения станут санкционная политика США, а также расширение сотрудничества Пекина и Москвы в строительстве магистральных транспортных коридоров, таких как глобальная инициатива «Один пояс, один путь».

Всего же программа форума разбита на четыре тематических блока: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек — прежде всего». С 6 по 8 июня планируется провести 120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, «круглые столы», деловые завтраки и теледебаты.

Экологический вектор

В рамках деловой программы форума пройдёт несколько крупных мероприятий по реформированию отрасли утилизации твёрдых бытовых отходов. Реформа в сфере обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Меры по реформированию направлены на экологизацию России и сокращение сброса мусора, на то, чтобы сделать рынок переработки прозрачным и цивилизованным. Национальный экологический проект содержит целевые показатели реформы: к 2024 году доля переработанного мусора должна вырасти с 12 процентов до 60 процентов, а переработка — с семи до 36 процентов.

Эффективное международное сотрудничество в области обращения с отходами с такими странами, как Япония, Германия, Франция и Швейцария, должно позволить России значительно ускорить внедрение передовых технологий, сделать отрасль привлекательной для иностранных инвестиций, а также внедрить лучший международный опыт в области сортировки отходов.

В интересах экспорта

В ходе ставшей уже традиционной Гостиной губернаторов речь на форуме пойдёт об опыте развития региональных экспортных проектов. На одной площадке соберутся представители региональных властей, ведущих государственных институтов развития, а также бизнеса, чтобы обсудить, как эффективно провести модернизацию системы поддержки экспортёров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных предпринимателей, которая увеличит их долю в общем объёме несырьевого экспорта не менее чем до 10 процентов к 2024 году.

Сегодня продукция креативных индустрий является одним из наиболее перспективных направлений развития экспорта. Российские компании уже успешно конкурируют в сфере IT, кино, мультипликации, инжиниринга, дизайна. Следующий шаг — создание на территории России «креативных хабов» и «Виртуальной особой экономической зоны». Эксперты будут говорить о том, как эффективно совместить корпоративные стратегии продвижения и государственные меры поддержки, создать среду для успешного развития и экспорта креативных индустрий, а российскую юрисдикцию сделать привлекательной для компаний-производителей.

Суммарные обороты мирового рынка электронной торговли за 2018 год перевалили отметку 2,8 триллиона долларов, что равно суммарному ВВП 100 беднейших стран. По прогнозам, в 2019 году 1,9 миллиарда людей сделают как минимум одну онлайн-покупку в более чем 24 миллионах онлайн-магазинах и сгенерируют товарный поток в 28 миллиардов посылок.

По оценкам экспертов, неравные условия ведения деятельности зарубежных и отечественных интернет-площадок создают условия для ухода российских компаний с рынка. Наряду с этим компании-экспортёры отметили практические сложности для выхода российских экспортёров на рынки третьих стран через иностранные торговые площадки.

Таким образом, в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос устранения барьеров и максимального сокращения трансакционных издержек в электронной торговле. От того, насколько успешно мы сможем отвечать на глобальные вызовы цифровой торговли, зависит, кто будет зарабатывать на нашем рынке: евразийские или зарубежные игроки.

Человек — прежде всего

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума запланировано несколько сессий и «круглых столов», посвящённых развитию здравоохранения, где обсудят реализацию национальных программ общественного здоровья, взаимодействие власти и бизнеса для достижения национальных целей, а также развитие технологий, создание новых лекарственных средств и потребность в программах корпоративного здоровья.

Во многих странах новым трендом в данной области стала философия well-being, целью которой является создание особой культуры, направленной на пропаганду здорового образа жизни и осознанное отношение сотрудников к себе и своему здоровью. Гости форума обсудят необходимые меры государственной поддержки для расширения программ корпоративного здоровья, могут ли налоговые льготы стать толчком для внедрения оздоровительных программ, а также какие критерии необходимо учитывать для повышения эффективности оздоровительных программ.