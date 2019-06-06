ЦБ отозвал лицензии у двух банков

По величине активов "Прайм Финанс" занимал 361-е место в банковской системе РФ, новосибирская кредитная организация — 444-е место.

Регулятор распространил пресс-релиз, в котором утверждается, что новосибирский банк, помимо прочего, завышал стоимость имущества "в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Кроме того, "Взаимодействие" несвоевременно исполняло обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

В конце апреля Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у Холдинвестбанка . Подмосковный банк лишился лицензии из-за нарушений законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма.