В ЦБ объяснили замедление мировой экономики

Эльвира Набиуллина. Торговые споры США и Китая замедляют мировую экономику и влияют на Россию, заявила в интервью японской газете «Никкэй» глава ЦБ

«Замедление мировой экономики связано с торговыми спорами и ростом протекционизма. Торговые споры США и Китая затрагивают всю мировую экономику и мировые рынки, они замедляют мировую экономику и влияют на Россию», — приводит ТАСС её слова.

Как отметила глава Центробанка, это можно объяснить большими объёмами торговли России с Китаем и Европейским союзом

По её мнению, торговые споры КНР и США также могут привести к колебаниям цен на нефть.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин отметил, что торговая война США и Китая может снизить цены на ключевые ресурсы.