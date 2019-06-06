Министры нефти и финансов Венесуэлы примут участие в ПМЭФ

Министры нефти и финансов Венесуэлы в составе венесуэльской делегации примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе с вице-премьером страны, сообщил РИА Новости посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

"Министр нефти и министр финансов прибудут на ПМЭФ в составе делегации вместе с вице-премьером", — сказал посол.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года — под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.