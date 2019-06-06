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Российский бизнес начал вымирать 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году в России закрылось в два раза больше компаний, чем открылось. К таким выводам пришли аналитики компании FinExpertiza, выдержки из исследования которой приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным исследователей, в прошлом году в России были ликвидированы около 600 тысяч компаний, а открыто только 290 тысяч новых. Только в пяти субъектах тенденция обратная: открывшихся компаний больше, чем закрывшихся.
Больше всего новых компаний — более 1,7 тысячи — открылось в Крыму, а закрылось около 1,6 тысячи. Авторы связывают это с действием федеральной целевой программы по развитию полуострова.
Среди лидеров по закрытию бизнеса (по соотношению закрытых и открытых предприятий) Бурятия (закрытых больше в 1,24 раза), Башкирия (1,21 раза), Самарская область (1,2 раза).
Лидером по числу закрытых предприятий стала Калининградская область (около семи тысяч закрывшихся против 1,5 тысячи открывшихся). За ней следуют Ставропольский край (5,4 тысячи против 1,5 тысячи) и Дагестан (пять тысяч против 900).
Авторы связывают общую тенденцию на закрытие бизнеса с ухудшением делового климата, снижением покупательской способности населения и проблемами, которые возникают у предпринимателей с налоговиками.
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Комментарии4
Экономика , Григорий Березкин , Федеральная налоговая служба
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