Набиуллина анонсировала снижение ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о готовности рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время. Об этом она заявила в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«Мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ставки», — сказала Набиуллина, ее цитирует «Интерфакс».

По ее словам, денежно-кредитная политика в стране является умеренно жесткой. Сейчас ключевая ставка Банка России находится на уровне 7,75% годовых, хотя нейтральную ставку ведомство оценивает на уровне 6-7%.

Следующее решение по ключевой ставке Центробанк должен принять 14 июня. Ранее Набиуллина, выступая в Госдуме , сказала о возможности снизить ключевую ставку уже во II–III квартале 2019 года. По ее словам, «проинфляционные факторы в основном себя исчерпали».

В апреле ЦБ объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых, но допустил снижение, если экономическая ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.

Ранее Набиуллина объявила о том, что инфляция прошла свой пик в марте. По словам главы ЦБ, ведомству еще предстоит уточнить прогноз до конца года, но сейчас они считают, что инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.