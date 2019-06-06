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Набиуллина анонсировала снижение ключевой ставки 

360tv.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объявила о готовности рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время. Об этом она заявила в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
«Мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ставки», — сказала Набиуллина, ее цитирует «Интерфакс».
По ее словам, денежно-кредитная политика в стране является умеренно жесткой. Сейчас ключевая ставка Банка России находится на уровне 7,75% годовых, хотя нейтральную ставку ведомство оценивает на уровне 6-7%.
Следующее решение по ключевой ставке Центробанк должен принять 14 июня. Ранее Набиуллина, выступая в Госдуме, сказала о возможности снизить ключевую ставку уже во II–III квартале 2019 года. По ее словам, «проинфляционные факторы в основном себя исчерпали».
В апреле ЦБ объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых, но допустил снижение, если экономическая ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.
Ранее Набиуллина объявила о том, что инфляция прошла свой пик в марте. По словам главы ЦБ, ведомству еще предстоит уточнить прогноз до конца года, но сейчас они считают, что инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России , Интерфакс
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