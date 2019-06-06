Кудрин предрек российской экономике слабый рост

Рост экономики России по итогам 2019 года не превысит одного процента, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Счетной палаты , бывший министр финансов Алексей Кудрин , которого цитирует ТАСС.

«В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3 процента рост, как в официальном прогнозе, а ниже одного процента», — отметил Кудрин.

По его словам, в ближайшие годы ВВП не будет расти больше, чем на два процента. Таким образом, задачу по достижению общемировых темпов роста — на уровне трех процентов ВВП, как это прописано в прошлогоднем майском указе президента, в обозримом будущем решить не удастся.

По мнению Кудрина, главной причиной медленного роста российской экономики станет отсутствие структурных реформ, в том числе судебной реформы. «Потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты. То есть в отношении судов должен быть непрерывно фокус, непрерывно вести мониторинг независимости судов», — приводит слова главы Счетной палаты «Интерфакс».