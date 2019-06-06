Россиянам пообещали бесконечные преследования за неуплату налогов

Неуплату налогов сделают преступлением без срока давности

Верховный суд (ВС) предложил преследовать россиян за неуплату налогов до тех пор, пока должник не расплатится с государством. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления пленума ВС.

В документе, попавшем в распоряжение газеты, отмечается, что «преступление следует считать оконченным с момента неуплаты налогов в установленный срок». В постановлении сказано, что налоговые преступления считаются длящимися, а срок давности по ним исчисляется с момента погашения задолженности — таким образом, срок давности не начинает отсчитываться, пока есть долг.

Вадим Зарипов из «Пепеляев групп» заявил изданию, что фактически это означает отмену срока давности, к тому же с обратной силой.

По статьям 198 и 199 срок давности уголовного преследования составляет как минимум два года для физических и юридических лиц. Ранее срок давности исчислялся с момента неуплаты налога в установленный законом срок.

По словам Зарипова, постановление ВС фактически восстанавливает сроки давности по всем делам, где налог еще не уплачен. Чтобы освободиться от уголовного преследования, должнику нужно будет самому заплатить налог, пеню и штраф.

Профессор МГУ Леонид Головко в качестве примера длящегося преступления привел похищение человека и удержание в заключении: оконченным оно будет считаться, когда пленника отпустят. По его словам, такой подход применим к делам о неуплате алиментов и неисполнении судебных решений.

Однако Дмитрий Костальгин из Taxadvisor считает, что в случае с налогами такая трактовка — способ обойти закон. Он подчеркнул, что состав налогового преступления образует не наличие недоимки, а внесение недостоверных данных в декларацию либо отсутствие декларации. Такое действие (бездействие) совершается только один раз, а не длится. Костальгин также напомнил, что по Налоговому кодексу безнадежная недоимка должна быть списана.

Представитель Верховного суда Павел Одинцов заявил «Ведомостям», что этот проект постановления предстоит рассмотреть редакционной комиссии, поэтому в документ еще могут внести изменения.

Экспертно-правовая служба бизнес-омбудсмена РФ ранее передала предложения к проекту постановления. Среди прочего, эксперты просили уточнить само понятие «уклонение от уплаты налогов». По их мнению, речь должна идти именно об умышленном введении налоговой в заблуждение по поводу размера налоговых обязательств.

Сейчас наказание за уклонение от уплаты налогов грозит в течение двух или десяти лет с момента совершения преступления. Самые длинные сроки давности — у предприятий, уклонившихся от сборов в особо крупном размере, а минимальные — для физлиц и предпринимателей за крупное нарушение.