Глава AmCham пригласил Калви выступить на ПМЭФ

Глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко заявил, что пригласил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви выступить на своей сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, приезд Калви пока не подтверждён, однако была информация, что у того есть шанс.

Не знаю, пока кроме слухов я ничего не слышал, — отметил Родзянко в комментарии РИА Новости.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией сообщил, что основатель Baring Vostok не подавал прошения о возможности посещения ПМЭФ, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ситуацию вокруг Калви. По его словам, российские бизнесмены тоже сталкиваются с проблемами, поэтому не стоит уделять этой ситуации избыточное внимание.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. Следствие считает, что он участвовал в схеме похищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Согласно этой версии, тот был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в три млрд рублей. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.