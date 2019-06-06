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Глава AmCham пригласил Калви выступить на ПМЭФ 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Глава Американской торговой палаты Алексис Родзянко заявил, что пригласил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви выступить на своей сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, приезд Калви пока не подтверждён, однако была информация, что у того есть шанс.
Не знаю, пока кроме слухов я ничего не слышал, — отметил Родзянко в комментарии РИА Новости.
В свою очередь источник, знакомый с ситуацией сообщил, что основатель Baring Vostok не подавал прошения о возможности посещения ПМЭФ, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ситуацию вокруг Калви. По его словам, российские бизнесмены тоже сталкиваются с проблемами, поэтому не стоит уделять этой ситуации избыточное внимание.
Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. Следствие считает, что он участвовал в схеме похищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Согласно этой версии, тот был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд ПКБ решило вернуть долг через отступное — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в три млрд рублей. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.
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Комментарии1
Экономика , ПМЭФ-2019 , Антон Силуанов , Алексис Родзянко , Майкл Калви , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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