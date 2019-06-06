Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.12
$
65.35
73.16
73.40
Прогноз
10.06 – 17.06
$
66.00
73.80
Индексы и котировки Brent
60.83
+0.12 Золото
1336.10
+0.10 РТС
1316.52
+0.28
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1242
+0.0091
22.05
1.1151
03.06
23.05
12.05

Набиуллина поспорила с Орешкиным о финансовом «пузыре» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Высокая закредитованность российских граждан не является «пузырем», это следствие низкого уровня жизни людей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума.
Она также отметила, что не видит рисков для финансовой стабильности страны, передает ТАСС.
В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить «именно из-за проблемы пузыря в потребительском кредитовании».
По его словам, перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики. Ситуацию с закредитованностью в нашей стране он сравнил с тем, что было в США в 2000-е годы.
«Это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики», — подчеркнул он, добавив, что если ничего не предпринимать страна может к 2021 году войти в рецессию, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД ранее оценила опасность ситуации на рынке кредитования в России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у новосибирского банка «Взаимодействие» Набиуллина поспорила с Орешкиным о финансовом «пузыре» Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины»
Комментарии2
Экономика , ПМЭФ-2019 , Эльвира Набиуллина , Максим Орешкин , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сечин предложил «вернуть рынку былое величие»
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
ЦБ готовит банк «Открытие» к продаже
Венгрия заверила Россию в получении чистой нефти
Кудрин предрек российской экономике слабый рост
Видео
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение