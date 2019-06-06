Главные заявления открытия ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум стартовал в северной столице России 6 июня. "Экономика сегодня" собрала главные заявления начала ПМЭФ-2019.

Что говорили на ПМЭФ-2019 об экономике России?

Руководители финансово-экономического блока правительства РФ выступили на ПМЭФ-2019 в первый день работы форума. Ряд вопросов стал поводом для дискуссии. Так, министр экономического развития РФ Максим Орешкин объявил о рисках рецессии экономики РФ в 2021 году из-за разницы между ростом объемов потребительского кредитования и увеличением доходов населения не в пользу последнего.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не согласилась с главой МЭР и заявила об отсутствии рисков для финансовой стабильности РФ из-за роста объемов потребительских кредитов. По словам Набиуллиной, кредитная сфера РФ не является "пузырем", но для "охлаждения" роста закредитованности необходимо решать проблему роста производительности труда и привлечения инвестиций.

Вице-премьер РФ Антон Силуанов опроверг заявление западных журналистов, что РФ заинтересована в стабильной, а не растущей экономике. По словам Силуанова, для роста требуется "подстегнуть структурные изменения", что Россия намерена делать с помощью национальных проектов. "Но мы только начинаем раскручивать этот маховик", — сказал зампред кабмина.

По словам председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, экономика России может показывать нулевой рост по итогам одного-двух кварталов, но по итогам 2019 года ВВП страны вырастет в пределах 2%. Положительная динамика говорит о том, что экономического кризиса и рецессии в России нет, подчеркнул Кудрин.

Сечин на ПМЭФ-2019: энергетика и санкционное давление США

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сделал на ПМЭФ-2019 ряд резонансных заявлений о влиянии Запада на российскую экономику. По словам Сечина, Соединенные Штаты посредством "санкционных итераций" якобы получили контроль над "Русалом" и могут влиять на алюминиевый, медный, никелевый и другие сегменты промышленности РФ. В Кремле отреагировали на слова Сечина заверением, что государство сохраняет контроль над ключевыми отраслями экономики.

По мнению руководителя "Роснефти", обвинения Запада в адрес РФ в использовании "энергетического оружия" меркнут в сравнении с методами США по санкционному давлению, подрывающему стабильность мирового рынка. Сечин предлагает вернуться к честной конкуренции на глобальном энергорынке и "вернуть ему былое величие" (отсылка к знаменитому слогану Дональда Трампа ).

Также Сечин сделал любопытное заявление об акциях американской компании Tesla Илона Маска. Он посоветовал держателям бумаг компании продавать их сейчас, так как в скором будущем они могут сильно потерять в цене. Глава "Роснефти" напомнил, что два года назад советовал продавать акции Tesla по 340 долларов, а сегодня их цена не превышает 200 долларов.

ПМЭФ-2019: инициативы Минздрава и Минтруда

В первый день ПМЭФ-2019 представители федеральных министерств РФ затрагивали важные вопросы социально-экономической сферы. Так, первый замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева заявила об обсуждении повышения детского возраста в РФ с 18 до 21 года. Главным образом, подчеркнула она, речь идет о вопросах продажи алкогольной и табачной продукции: возрастные ограничения могут поддержать здоровье будущих родителей и не дать им приобрести вредные привычки.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил об инициативе выплаты детских пособий в РФ до 18 лет (сегодня материальная поддержка детей государством осуществляется до трехлетнего возраста). По словам Топилина, новая выплата будет распространяться не на все семьи, а производиться "по нуждаемости".

При этом министр признался, что не понимает инициативы "отцовского капитала", с помощью которой, по данным СМИ, Общественная палата РФ предлагает стимулировать рождаемость в России и поддержать молодые семьи. Топилин заявил, что ему "сложно понять ход мыслей" инициаторов выплат для отцов.

Глава Петербурга Беглов на ПМЭФ-2019: проекты и направления развития

Активную работу на международном экономическом форуме проводит петербургский градоначальник Александр Беглов. Глава города рассказал о ключевых направлениях развития Санкт-Петербурга, к которым он отнес расширение особой экономической зоны "Санкт-Петербург" в зонах "Ломоносовская" и "Белоостров" и создание новой ОЭЗ в Кронштадте, которую предполагается развивать по туристско-рекреационному типу.

Работа по данным направлениям, по словам Беглова, даст Петербургу новые рабочие места и стимулирует развитие среднего и малого бизнеса, особенно в сфере услуг. Беглов презентовал кронштадский проект министру экономического развития РФ Орешкину и рассказал, что благодаря инвестициям в рамках его реализации Кронштадт в течение 5-7 лет может войти в число лучших городов-музеев Европы. Глава МЭР заверил градоначальника в максимальной поддержке ведомством петербургских инвестпроектов и инициатив.