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Делегация Беларуси участвует в работе ПМЭФ 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Сергей Михеев/РГ
Площадкой для продолжения конструктивного диалога с лидерами Архангельской, Владимирской, Курской и Московской областей станет для белорусского посла в России Владимира Семашко и открывшийся 6 июня XXIII Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщает посольство Беларуси в России.
А возглавлять представительную официальную делегацию братской Беларуси на форуме будет вице-премьер Игорь Петришенко. В посольстве уточнили, что в город на Неве отправляются также министр экономики РБ Дмитрий Крутой, заместитель министра энергетики Вадим Закревский, заместитель руководителя Минского облисполкома Николай Рогащук, заместитель директора агентства инвестиций и приватизации Денис Мелешкин.
Члены делегации, по информации агентства, примут участие в пленарных заседаниях и в работе четырех секций: "Евразийский экономический союз. Стратегия будущего", "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности", "Российская экономика в поисках стимулов роста", "Энергетическая панель".
Напомним, Петербургский международный экономический форум, который ведет свой отсчет от 1977 года, считается сегодня крупнейшей ежегодной деловой площадкой на пространстве Содружества.
Нынешняя встреча политиков и бизнеса продлится по 8 июня. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч гостей из 75 стран мира, представители более 270 компаний.
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Комментарии
Экономика , ПМЭФ-2019 , Вадим Закревский , Игорь Петришенко , Владимир Семашко , ЕАЭС
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