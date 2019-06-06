Делегация Беларуси участвует в работе ПМЭФ

Площадкой для продолжения конструктивного диалога с лидерами Архангельской, Владимирской, Курской и Московской областей станет для белорусского посла в России Владимира Семашко и открывшийся 6 июня XXIII Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщает посольство Беларуси в России.

А возглавлять представительную официальную делегацию братской Беларуси на форуме будет вице-премьер Игорь Петришенко . В посольстве уточнили, что в город на Неве отправляются также министр экономики РБ Дмитрий Крутой, заместитель министра энергетики Вадим Закревский , заместитель руководителя Минского облисполкома Николай Рогащук, заместитель директора агентства инвестиций и приватизации Денис Мелешкин.

Члены делегации, по информации агентства, примут участие в пленарных заседаниях и в работе четырех секций: " Евразийский экономический союз . Стратегия будущего", "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности", "Российская экономика в поисках стимулов роста", "Энергетическая панель".

Напомним, Петербургский международный экономический форум, который ведет свой отсчет от 1977 года, считается сегодня крупнейшей ежегодной деловой площадкой на пространстве Содружества.

Нынешняя встреча политиков и бизнеса продлится по 8 июня. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тысяч гостей из 75 стран мира, представители более 270 компаний.