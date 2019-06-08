Организаторы подвели предварительные итоги ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум в 2019 году побил все рекорды. На мероприятие съехались более 19 тысяч участников из 145 стран. Заключены соглашения на рекордные более чем три триллиона рублей.

«Мы в этом году побили абсолютный рекорд по количеству и составу участников. Форум собрал на своей площадке более 19 тысяч участников и гостей из 145 стран мира»,

— подсчитал заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков . Его слова привело РИА «Новости».

Ответсек отметил, что в работе форума приняли участие шесть глав государств. Кроме того, мероприятие посетил генеральный секретарь ООН

«В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей», — добавил Кобяков.

По словам представителя организаторов, самыми крупными делегациями на форуме стали китайская и американская. Эти слова Кобякова привел ТАСС.

«Самой крупной делегацией в этом году стала китайская, второй стала американская делегация: приехали 520 человек», — привел статистику докладчик.

Международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 6 июня. Мероприятия ПМЭФ были рассчитаны на три дня, по 8 июня включительно.