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Организаторы подвели предварительные итоги ПМЭФ 

360tv.ru + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петербургский международный экономический форум в 2019 году побил все рекорды. На мероприятие съехались более 19 тысяч участников из 145 стран. Заключены соглашения на рекордные более чем три триллиона рублей.
«Мы в этом году побили абсолютный рекорд по количеству и составу участников. Форум собрал на своей площадке более 19 тысяч участников и гостей из 145 стран мира»,
— подсчитал заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков. Его слова привело РИА «Новости».
Ответсек отметил, что в работе форума приняли участие шесть глав государств. Кроме того, мероприятие посетил генеральный секретарь ООН.
«В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей», — добавил Кобяков.
По словам представителя организаторов, самыми крупными делегациями на форуме стали китайская и американская. Эти слова Кобякова привел ТАСС.
«Самой крупной делегацией в этом году стала китайская, второй стала американская делегация: приехали 520 человек», — привел статистику докладчик.
Международный экономический форум открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 6 июня. Мероприятия ПМЭФ были рассчитаны на три дня, по 8 июня включительно.
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Антон Кобяков , ООН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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