Иностранные инвесторы заявили Путину о желании участвовать в нацпроектах

Владимир Путин в рамках ПМЭФ встретился с западными инвесторами и на цифрах объяснил им, насколько выгодно и надежно вкладываться в Россию. Бизнесмены откликнулись и даже выразили готовность поддержать нацпроекты. Правда, пока до конкретики дело не дошло.

Президент РФ Владимир Путин в рамках первого дня Петербургского экономического форума встретился с западными инвесторами.

И инвесторов, надо сказать, было много. Более 40 человек, под управлением которых капиталы на $15 трлн. Они были представлены как лидеры инвестирования из Франции, Италии, ЮАР, Германии, Индии, Бразилии, Арабских эмиратов… Впрочем, впечатление было такое, что каждый второй приглашенный из Китая — делегация КНР в Санкт-Петербурге в этом году действительно самая многочисленная.

Присутствовал на встрече и Николя Саркози , правда, не в качестве экс-главы Франции, а как партнер-основатель Peninsula Capita. Его усадили на самое почетное место — напротив российского президента.

Не было среди приглашенных завсегдатая предыдущих форумов в Санкт-Петербурге Майкла Калви , основателя фонда Baring Vostok, который в настоящее время находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб.

Накануне ПМЭФ ходили разговоры, что он заблаговременно приобрел VIP-бедж, а его адвокаты подали ходатайство к следствию, чтобы Калви отпустили на мероприятие. Однако эту встречу он пропустил, хотя на форуме присутствовали другие представители Baring Vostok и даже заключили инвестсоглашение о готовности в числе других иностранных фондов вкладываться в развитие сети онлайн-кинотеатров.

Скромная надежда на инвестиции

Владимир Путин был настроен благодушно.

«Возьмите эти штуки, не забудьте», — предложил президент, взяв в руки гаджет-переводчик.

В ходе беседы он рассказал, что у России большие планы в сфере экономики и они основаны «не на пустом месте», а подкреплены «соответствующими ресурсами» и «реально проводимой политикой в сфере экономики».

«Хочу выразить скромную надежду на то, что вы согласитесь со мной и в том, что эта политика дает определенные результаты, создаются условия для вашей активной и эффективной работы», — отметил Путин.

Он напомнил, что задача войти в топ-5 мировых экономик остается в силе. Правда, Путин признал, что правительству пока не удалось сдержать инфляцию, но такой исход был предсказуем из-за роста НДС.

То есть, в расчетах не ошиблись, все правильно рассчитали, ситуация под контролем, дал понять Путин.

Путин назвал необходимостью привлечение средств в реализацию нацпроектов. И предложил иностранным инвесторам также поучаствовать в этой работе.

Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал журналистам, что «инвесторы подтвердили РФПИ свою заинтересованность в национальных проектах в России».

«Многие из инвесторов называли конкретные национальные проекты, такие как здравоохранение, а также проекты, которые они планируют реализовывать», — сказал Дмитриев.

Стабильно но тревожно

Перед тем как пообщаться с инвесторами, Путин провел встречу с главредами информагентств. И на ней так же вежливо и с цифрами агитировал за инвестиции в Россию. Отвечая, например, на вопрос исполнительного редактора по международной политике Bloomberg Розалинды Мэтисон, Путин признал сохраняющуюся зависимость России от нефти и газа. Что эта зависимость «очень большая», но нынешняя стоимость нефти в $60 — 65 за баррель вполне Москву устраивает, так как появляется «приличная маржа, в бюджетном смысле этого слова».

Бюджет посчитан, исходя из $40 за баррель, а все, что сверх того, идет в резервы, и это гарантия стабильности российской экономики. То есть то, что нужно инвесторам, указал Путин.

По мнению экспертов, иностранных инвесторов больше заботит не экономическая стабильность в России, а личная безопасность и гарантии для своих сотрудников, работающих в стране.

«Наверное, если спросить у бизнесмена, особенно российского, что мешает ему вкладывать деньги, то он непроизвольно наберет очень много воздуха в легкие, чтобы предъявить очень длинный список причин. Но скорее всего, после того как он выговорится, все претензии сведутся к одной», — говорит Антон Быков, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий.

Главная претензия — это потребительское отношение чиновника к предпринимателю, инвестору,

Если каким-то образом удастся поменять это отношение на более лояльное или даже партнерское, то представляется, что все остальные болячки российского инвестиционного климата очень быстро пройдут, отмечает Быков.

«В судебной системе появится баланс, который не только будет сечь головы девятерых из десяти предпринимателей, но и по крайне мере половину из них оправдает. А в налоговой системе акцент сместится с жесткой политики на стимулирующую. То же самое начнет происходить и со ставками кредитования бизнеса, и с административным давлением, и мы сами не заметим, как бизнес начнет стремительно развиваться, а иностранные инвесторы будут в очередь выстраиваться», — полагает Быков.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский обращает внимание, что макроэкономическая ситуация в России стабилизировалась потому, что с осени прошлого года Россия не видела новых жестких пакетов санкций.