«Государева дорога», свежая клубника и самолеты. Как для Подмосковья завершился ПМЭФ

36 соглашений на 167 миллиардов рублей за три дня работы ПМЭФ — таков итог работы делегации Московской области.

Соглашения подписывали за специальными стойками. Интересно, что в основном встречи были двусторонние, а стоек аж пять штук. Причем одна без герба. За стойками только подписантов постояло почти сто человек. Служба протокола готовила бланки соглашений сразу на все дни.

Источник фото: телеканал «360»

Первый день форума начался в 08:00 утра. Мероприятия с самого утра выбивались из запланированного тайминга. Губернатору Московской области Андрею Воробьеву пришлось ждать своего тезку и коллегу — главу Новгородской области Андрея Никитина — на подписание. Хозяин стенда — губернатор Тверской области потом объяснил, что у губернатора не может быть неуважительной причины. Соглашение, которое подписали четыре губернатора — создание «Государевой дороги», она пройдет по территории четырех регионов.

«С инициативой создания этого проекта выступила Тверская область, и мы с удовольствием поддержали инициативу соседей. Это маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга, который поможет нашим людям, путешествующим по делам, увидеть Центральную часть России с разных сторон», — рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один проект, который привлечет туристов в Подмосковье — «Тропический остров»: пляж, солнце, теплая вода — лететь никуда не нужно. Визы и загранпаспорта тоже не нужны.

На стенде Московской области много говорили о еде. Уже на всю страну прославился сырами Олег Сирота , теперь даже иностранцы следуют его примеру. В первый день работы форума Олег Сирота раздал 40 килограммов. Угостил и министра Максима Орешкина . А во второй съели еще больше — 60 килограммов.

Источник фото: телеканал «360»

Еще из вкусного — в Электростали круглый год в парниках будут выращивать клубнику, а в Луховицах построят новую очередь теплиц. Он станет больше в четыре раза.

«Потребители Подмосковья гарантированно получают действительно свежие, созревшие на ветке овощи», — отметила директор по маркетингу ООО «ТТР» Наталья Федосеева.

«Выращивать» будут и лидеров — прямо со школьной скамьи. В Подмосковье откроется свой «Сириус».

Во второй день даже официальная повестка не сказалась на форме одежды. В ходу — спортивная обувь. Кто-то и вовсе так утомился, бегая по площадке форума, что просто уснул за работой.

За губернатором Подмосковья журналисты еле успевали. Опоздала и служба протокола. На подписание Андрей Воробьев и председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов вышли еще до объявления.

Также Андрей Воробьев подписал соглашение с компанией S7 Airlines — в Ступине будут собирать легкие самолеты, объем инвестиций — 14 миллиардов рублей. Следом — сделка с «Газпромом» . В Щелкове компания построит сборочный цех спутников связи.

Источник фото: телеканал «360»

Оказалось, Андрей Воробьев везде успевал, потому что выбрал удобную обувь — туфли без шнурков. Кстати, служба протокола губернатора бегала еще быстрее и почти не спала.

Завершающий день форума — самый спокойный.