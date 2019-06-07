США или Китай? Кто выиграет в «столетней войне»

Обозреватель интернет-издания Ridus Екатерина Трофимова собрала мнения аналитиков по поводу того, кто выйдет победителем из затянувшегося торгового противостояния. Эксперты не исключают, что существующая ситуация может перерасти в глобальный конфликт.

При этом специалисты сходятся во мнении, что о холодной войне говорить пока рано, поскольку противоборство двух крупнейших мировых держав на сегодняшний день сосредоточено в первую очередь в экономической сфере. По мнению вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского, ожидать подписания договоров в ближайшее время не стоит, поскольку долгое время «Китай поднимается за счёт США, и в США хотят это прекратить».

«Но у них такой симбиоз, который не позволяет все это быстро закончить», — отмечает эксперт, объясняя это обстоятельство тем, что из США «ежегодно утекает более 400 млрд долларов торгового дефицита».

Кроме того, по его словам, Китай является крупнейшим держателем американского долга. При этом в случае, если правительство КНР, пытаясь повлиять на решения американских властей, будет ослаблять курс юаня, США введут санкции, «которые России и не снились», уверяет аналитик.

«В результате Китай проиграет», — заявил Вязовский.

Директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын полагает, что в настоящее время правительство КНР пытается выиграть время, затягивая переговоры. По его словам, претензии США вполне обоснованы из-за того, что товарооборот между странами неравнозначен: Китай поставляет в США продукции на 500 млрд долларов, США в Китай на 100 млрд

«Дональд Трамп хотел лишь сбалансировать торговый оборот с Китаем, но для этого Китаю придется снижать пошлины на американские товары и открывать финансовые и другие рынки страны, чего Китай делать не хочет», — отметил эксперт.

В крайнем случае, уверяет аналитик, США может ввести эмбарго на китайские товары. В результате не исключено возникновение экономического кризиса, который «США смогут пережить, а Китай вряд ли», поскольку спрос на товары производства КНР будет значительно снижен.

«США смогут обеспечить морскую блокаду Китаю, имея превосходство в военном морском флоте. После чего Китай быстро согласится на все условия США», — предполагает Лисицын, отмечая, что развитие военного конфликта возможно только в крайнем случае.

Ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова назвала условие, при котором американо-китайские отношения могут нормализоваться. По её словам, всё зависит от результатов президентских выборов в США в 2020 году.