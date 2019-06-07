Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.12
$
65.25
73.30
73.43
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.70
73.30
Индексы и котировки Brent
60.95
–0.38 Золото
1337.37
+0.02 РТС
1317.32
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
06.06
1.1267
+0.0086
23.05
1.1181
03.06
23.05
12.05

США или Китай? Кто выиграет в «столетней войне» 

Рамблер 25 минут назад
Обозреватель интернет-издания Ridus Екатерина Трофимова собрала мнения аналитиков по поводу того, кто выйдет победителем из затянувшегося торгового противостояния. Эксперты не исключают, что существующая ситуация может перерасти в глобальный конфликт.
При этом специалисты сходятся во мнении, что о холодной войне говорить пока рано, поскольку противоборство двух крупнейших мировых держав на сегодняшний день сосредоточено в первую очередь в экономической сфере. По мнению вице-президента «Золотого монетного дома» Алексея Вязовского, ожидать подписания договоров в ближайшее время не стоит, поскольку долгое время «Китай поднимается за счёт США, и в США хотят это прекратить».
«Но у них такой симбиоз, который не позволяет все это быстро закончить», — отмечает эксперт, объясняя это обстоятельство тем, что из США «ежегодно утекает более 400 млрд долларов торгового дефицита».
Кроме того, по его словам, Китай является крупнейшим держателем американского долга. При этом в случае, если правительство КНР, пытаясь повлиять на решения американских властей, будет ослаблять курс юаня, США введут санкции, «которые России и не снились», уверяет аналитик.
«В результате Китай проиграет», — заявил Вязовский.
Директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын полагает, что в настоящее время правительство КНР пытается выиграть время, затягивая переговоры. По его словам, претензии США вполне обоснованы из-за того, что товарооборот между странами неравнозначен: Китай поставляет в США продукции на 500 млрд долларов, США в Китай на 100 млрд
«Дональд Трамп хотел лишь сбалансировать торговый оборот с Китаем, но для этого Китаю придется снижать пошлины на американские товары и открывать финансовые и другие рынки страны, чего Китай делать не хочет», — отметил эксперт.
В крайнем случае, уверяет аналитик, США может ввести эмбарго на китайские товары. В результате не исключено возникновение экономического кризиса, который «США смогут пережить, а Китай вряд ли», поскольку спрос на товары производства КНР будет значительно снижен.
«США смогут обеспечить морскую блокаду Китаю, имея превосходство в военном морском флоте. После чего Китай быстро согласится на все условия США», — предполагает Лисицын, отмечая, что развитие военного конфликта возможно только в крайнем случае.
Ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова назвала условие, при котором американо-китайские отношения могут нормализоваться. По её словам, всё зависит от результатов президентских выборов в США в 2020 году.
«Если Трампа поддержит большинство избирателей, то более вероятно, что пропасть между Америкой и Китаем будет расти. А если на выборах победит другой кандидат, то это станет этапом для восстановления экономических взаимосвязей», — резюмировала эксперт.
Комментарии66
Экономика , Видео , Дональд Трамп , Екатерина Трофимова , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал переосмыслить роль доллара
«У всех все плохо»: власть обрушилась на бизнес
«Газпром» согласился на уступки Украине169
Греф назвал способ сделать россиян богаче41
Путин заявил о кризисе в международной торговле
Видео
14:14
Греф назвал способ сделать россиян богаче
Личный счет
03:31
В Грузии похвастались выгодой от российского угля
Компании
12:54
«Северный поток-2» оказался на грани срыва
Рынки Экономика
04:35
«Пройдем войну с Китаем»: санкции напугали нефтяников
Компании Статьи
02:12
Регионы проигнорировали указ Путина по зарплатам
Личный счет
01:46
«ОПЕК, Россия тебе больше не друг»
Экономика Рынки
01:18
Нефть рухнула ниже психологической отметки
Рынки Недвижимость
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение