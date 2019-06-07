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В Госдуме предложили переименовать Минэкономразвития в «министерство хорошей статистики» 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе выступления на ПМЭФ-2019 предложил переименовать Минэкономразвития в «министерство хорошей статистики».
«У меня вообще такое ощущение, что у нас в своё время те, кто должны этим заниматься, занимаются в основном тем, что меняют статистику за прошлое, потому что у нас страна стала с непредсказуемой экономической историей…Давайте переименуем Министерство экономического развития в "министерство хорошей статистики", и тогда может будет как раз соответствовать тому, что оно делает», — заявил он, обращаясь к первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову.
Макаров отметил, что Минэкономразвития «задачу — донести до людей, донести до бизнеса, возможно, то, что делается, к сожалению, мне, кажется, вот тут не достаточно (выполняет — RNS)».
По его словам, для достижения национальных целей необходимо работать «вместе с региональной властью».
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает необходимым вывести Росстат из под ведения Минэкономразвития.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Андрей Макаров , Росстат , Госдума , Счетная палата , Минэкономразвития , Минфин
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