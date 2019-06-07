В Госдуме предложили переименовать Минэкономразвития в «министерство хорошей статистики»

«У меня вообще такое ощущение, что у нас в своё время те, кто должны этим заниматься, занимаются в основном тем, что меняют статистику за прошлое, потому что у нас страна стала с непредсказуемой экономической историей…Давайте переименуем Министерство экономического развития в "министерство хорошей статистики", и тогда может будет как раз соответствовать тому, что оно делает», — заявил он, обращаясь к первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову.

Макаров отметил, что Минэкономразвития «задачу — донести до людей, донести до бизнеса, возможно, то, что делается, к сожалению, мне, кажется, вот тут не достаточно (выполняет — RNS)».

По его словам, для достижения национальных целей необходимо работать «вместе с региональной властью».