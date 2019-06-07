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Путин: Россия должна достичь европейского уровня жизни 

News.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
РФ должна в ближайшие годы достичь среднеевропейского уровня жизни по основным показателям, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, объем ВВП по паритету покупательской способности населения составляет в РФ $30 тысяч, что соответствует уровню стран Южной и Восточной Европы.
Наша задача — в ближайшие годы не только войти в пятёрку крупнейших экономик мира. В конечном счёте это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей, — цитирует лидера корреспондент News.ru.
Глава государства добавил, что роль доллара в мировой экономике следует пересмотреть, так как американская валюта стала инструментом давления.
Как писал News.ru, ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что темпы роста российской экономики ускорятся во втором полугодии.
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Комментарии2
Экономика , Рынки , Максим Орешкин , Владимир Путин , Минэкономразвития
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