Путин: Россия должна достичь европейского уровня жизни

РФ должна в ближайшие годы достичь среднеевропейского уровня жизни по основным показателям, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, объем ВВП по паритету покупательской способности населения составляет в РФ $30 тысяч, что соответствует уровню стран Южной и Восточной Европы.

Наша задача — в ближайшие годы не только войти в пятёрку крупнейших экономик мира. В конечном счёте это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей, — цитирует лидера корреспондент News.ru.

Глава государства добавил, что роль доллара в мировой экономике следует пересмотреть, так как американская валюта стала инструментом давления.