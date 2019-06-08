Петербург заключил соглашения на сотни миллиардов на ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 27 соглашений. По данным пресс-службы губернатора региона, общая сумма составляет 182,4 млрд рублей.

Речь, в частности, идёт о развитии железнодорожного транспорта Северной столицы. Совместно с РЖД власти хотят организовать высокоскоростную связь с пригородами.

Соглашение на сумму 14 млрд рублей заключено с ТГК-1 . Она займётся модернизацией системы теплоснабжения города. Также предусмотрено строительство перинатального центра в Калининском районе, реконструкция терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов на территории Большого порта, возведение оптово-распределительного продуктового центра в Шушарах.

Порядка 20 млрд будет направлено на строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом. 10,3 млрд инвестируют в создание на территории особой экономической зоны Петербурга новых предприятий, в том числе фармацевтических.

Кроме того, планируется строительство консультативно-диагностического центра «Славянка» в Пушкинском районе, клинического онкологического диспансера, центра паллиативной медицинской помощи, центра дистанционной лучевой терапии и пансионатов для пожилых людей.

1 млрд будет направлен на создание нового городского пространства в Пушкинском районе с применением технологий «умного» города. Правительство Петербурга, «Газпром нефть» , университет ИТМО, политехнический университет Петра Великого и университет «ЛЭТИ» в рамках подписанного меморандума объединят усилия по созданию научно-образовательного центра «Искусственный интеллект в промышленности», сообщается на сайте администрации Северной столицы.