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Петербург заключил соглашения на сотни миллиардов на ПМЭФ 

News.ru + ещё 10 8 июня 2019
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Власти Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили 27 соглашений. По данным пресс-службы губернатора региона, общая сумма составляет 182,4 млрд рублей.
Речь, в частности, идёт о развитии железнодорожного транспорта Северной столицы. Совместно с РЖД власти хотят организовать высокоскоростную связь с пригородами.
Соглашение на сумму 14 млрд рублей заключено с ТГК-1. Она займётся модернизацией системы теплоснабжения города. Также предусмотрено строительство перинатального центра в Калининском районе, реконструкция терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов на территории Большого порта, возведение оптово-распределительного продуктового центра в Шушарах.
Порядка 20 млрд будет направлено на строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом. 10,3 млрд инвестируют в создание на территории особой экономической зоны Петербурга новых предприятий, в том числе фармацевтических.
Кроме того, планируется строительство консультативно-диагностического центра «Славянка» в Пушкинском районе, клинического онкологического диспансера, центра паллиативной медицинской помощи, центра дистанционной лучевой терапии и пансионатов для пожилых людей.
1 млрд будет направлен на создание нового городского пространства в Пушкинском районе с применением технологий «умного» города. Правительство Петербурга, «Газпром нефть», университет ИТМО, политехнический университет Петра Великого и университет «ЛЭТИ» в рамках подписанного меморандума объединят усилия по созданию научно-образовательного центра «Искусственный интеллект в промышленности», сообщается на сайте администрации Северной столицы.
Ранее News.ru писал, что порты Каспийского и Чёрного морей соединит новый торговый маршрут. Об этом заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв на ПМЭФ.
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Экономика , ПМЭФ-2019 , Сергей Чеботарев , Правительство Санкт-Петербурга , ТГК-1 , Газпромнефть , РЖД
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