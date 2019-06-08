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США ввели новые санкции против Ирана 

Газета.Ru + ещё 5 8 июня 2019
Фото: РИА Новости
Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает "The Voice of America" со ссылкой на главу министерства Стивена Мнучина.
По данным издания, санкции ввели против нефтехимических предприятий Ирана. В частности, в отношении иранского холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries Company, который обвиняется в финансировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР), из-за атаки которого, по мнению Пентагона, пострадали два саудовских танкера, корабль ОАЭ и норвежский танкер на побережье ОАЭ.
"Вводя санкции…, мы планируем отказать в финансировании ключевым игрокам нефтехимического сектора Ирана", — отметил Мнучин.
Ранее сообщалось, что Иран секретным оружием потопит корабли США.
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