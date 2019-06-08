Кобяков: крупнейшими делегациями на ПМЭФ стали китайская и американская

На ПМЭФ-2019 было заключено 650 соглашений на сумму 3,1 трлн рублей, заявил журналистам на итоговой пресс-конференции советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков

"В текущем году было заключено рекордное количество соглашений, из них не составляющих коммерческую тайну — 650 соглашений на общую сумму 3,1 трлн рублей", — сказал он.

По словам Кобякова, в этом году форум стал самым масштабным по числу и составу участников. По данным оргкомитета ПМЭФ, мероприятие посетили более 19 тыс. участников из 145 стран, 1,3 тыс. человек из них "на уровне первых руководителей", а также семеро глав государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин

Самыми крупными делегациями на форуме стали китайская и американская, отметил Кобяков. "Самой крупной делегацией в этом году стала китайская — 1072 человека, второй стала американская делегация, приехало 520 человек", — сказал он. По словам Кобякова, крупными были французская, японская, немецкая и швейцарская, а также британская делегация, которая насчитала 318 человек.

Говоря про представительство США на форуме, советник президента отметил, что запреты Штатов стали в некотором смысле рекламой ПМЭФ.

Кобяков также подчеркнул, что американские бизнесмены приехали разговаривать о бизнесе. "У них конкретней запрос на возвращение к "нормальности", они хотят конструктивного диалога, роста инвестиций", — резюмировал он.

Бизнес представили 1,3 тыс. компаний со всего мира и 2,5 тыс. российских компаний. Освещать деятельность ПМЭФ приехали 4,8 тыс. журналистов из разных стран. Число партнеров форума в текущем году выросло в 1,5 раза и достигло 148 компаний, среди них две ранее не участвовавших в Петербургском экономическом форуме крупнейшие компании Саудовской Аравии.

Кобяков сообщил, что оргкомитет 23-го форума начал подготовку к юбилейному ПМЭФ, который пройдет в 2021 году. Кроме того, на территории экспоцентра, где проходит форум, будет построено четыре новых павильона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.