В России для предпринимателей создадут единое цифровое окно

Единое цифровое окно для предпринимателей, где будут объединены все меры поддержки, планируют создать в России. Об этом на сессии "Экономическая активность молодежи: проблемы и перспективы развития", которая прошла на полях ПМЭФ сказала директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Милена Арсланова.

"Мы будем создавать единое цифровое окно, в котором будут объединены меры поддержки не только для малого среднего бизнеса, для всех видов бизнеса и отраслей, там будет применен клиентоориентированный подход к вашему профилю. Это поможет в увеличении осведомленности мер поддержки, поможет вашему будущему или действующему бизнесу расти быстрее", — сказала она.

Кроме того Арсланова рассказала о намерениях создать для предпринимателей единое информационное пространство — аналог центра "Мой бизнес". "Такой же аналог будет в информационном пространстве, предприниматель, зайдя в свой личный кабинет, к нему будут подтягиваться все самые лучшие платформы и решения, которые есть сегодня для бизнеса, начиная от образовательных платформ, сбытовые площадки — b2b, b2c и b2g, мы планируем и экспортные площадки все те решения, которые помогут расширять бизнес они будут находиться в этом пространстве", — сообщила Арсланова.

Арсланова добавила, что в планах у департамента переработать образовательные программы для молодых предпринимателей и максимально перевести их в онлайн-режим, чтобы обеспечить доступность к этим продуктам.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.