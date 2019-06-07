Скидкой на газ Газпром завязал петлю на шее Украины

Уже более четырех лет украинская власть хвастается тем, что живет якобы без газа из «вражеской» России. Тем более удивительно, что Газпром поднял тему возвращения Украины к прямым закупкам российского топлива. Причем, Россия по-прежнему готова продавать газ на 25% дешевле, чем при реверсе из Европы. Зачем это Москве?

«Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, уровень цен, по которым мы будем готовы поставлять газ на Украину по нашим прямым поставкам, и мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — заявил глава Газпрома.

«Она (цена на газ) будет на 25% дешевле, чем та цена, по которой сегодня покупается газ по так называемому реверсу. Это подтвердил руководитель Газпрома, и это не просто какое-то обещание, это экономические расчеты, которые показывают что сегодняшнее руководство «Нафтогаза», правительство сознательно закупает газ по завышенным ценам, хотя по прямым поставкам мы можем получать его значительно дешевле», — заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Вот уже четыре года — с ноября 2015 года — Украина не закупает газ у Газпрома напрямую. Впрочем, это не означает, что Киев избавился от российского газа, как он заявляет. Украина добывает собственное голубое топливо, однако для удовлетворения собственных нужд его не хватает. Даже в условиях разрушения промышленности и обнищания населения, и последовавшего за всем этим объективного снижения объема потребления газа, Украина импортирует голубое топливо теперь по реверсу из Европы.

В ответ глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев достаточно спокойно отреагировал на это предложение. Он заявил, что компания тоже готова к переговорам с Россией по газу, но только с участием ЕС , то есть в трехстороннем формате. Тогда как другой топ-менеджер «Нафтогаза» — исполнительный директор — Юрий Витренко выступил на своей странице в Facebook высказался куда более импульсивно.

«Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают скидку в 24%. Это на кого рассчитано?» — написал Витренко. «Не нужны ваши причудливые скидки, просто выполняйте контракт и решения международных судов», — добавил он. Витренко утверждает, что Нафтогаз якобы покупает газ «дешевле в Европе, чем Газпром предлагает „со скидкой“.

Витренко продолжает манипулировать фактами, а по-простому — врать. Украина уже давно и не раз признавала, что переплачивает за газ, покупая его в Европе по реверсу. Да и простой анализ стоимости газа по реверсу для Украины и стоимости российского газа для дальнего зарубежья доказывает, что реверсный газ обходится дороже. И это неудивительно, потому что реверсный газ из Европы, который импортирует „Нафтогаз“ — этот тот же российский газ, который покупают напрямую европейцы у Газпрома, а потом перепродают его Украине, закладывая в сделку свою маржу.

Реверсный газ ранее стоил в среднем на 30 долларов за тысячу кубометров дороже, чем газпромовский, подсчитывал Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности на основе открытых данных. Это без каких-либо скидок. Со скидкой в 25% — выгода получается еще более существенной.

Напрмиер, по словам Коболева, украинская компания сейчас покупает газ в Европе в первом квартале — по 259 долларов, во втором квартале — по 212 долларов. То есть, в первом полугодии Украина покупала реверсный газ в среднем по 235,5 долларов за тысячу кубометров. Если бы она покупала его напрямую у Газпрома, то со скидкой в 25% средняя цена за тысячу кубов была бы 176,6 долларов. Разница почти в 60 долларов с одной тысячи кубометров.

Учитывая, что Киев закупает 10-15 млрд кубометров в год, то „Нафтогаз“ мог бы экономить благодаря России на импортном газе от 600 млн до 900 млн долларов в год. Эти средства можно было бы направить на поддержку малоимущих и пенсионеров при оплате коммунальных платежей, которые зимой вынуждены экономить и жить в полуобогреваемых домах. Потому что тарифы на газ внутри страны выросли неоправданно высоко. Украина закупает импортный газ дешевле, чем продает его потом своему населению. Что уже говорить об украинской промышленности, для которой дорогой газ является петлей на шее.

Неужели спустя четыре года появился шанс, что Украина воспользуется здравым смыслом и вернется к закупке российского газа напрямую у Газпрома, и откажется переплачивать за него посредникам?

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сомневается, что Украина сумеет воспользоваться столь щедрым предложением Газпрома.

»Сейчас газпромовский газ (даже без учета предлагаемой скидки) получается дешевле, чем реверсные поставки. Но «Нафтогаз» все равно его не покупает. Это показывает, что цена для Киева не главное, для него главное — не иметь прямые поставки газа из России, и они готовы переплачивать за это. Очередное предложение скидки совершенно никак не повлияет на решение Украины вернуться к прямым закупкам», — считает Юшков.

Витренко при этом обвиняет Россию в невыполнении решений Стокгольмского арбитража. Хотя, на самом деле, это Украина их не выполняет. Как известно, Газпром эти решения арбитража не признает, и поэтому оспаривает их в суде. Пока не принято решение по аппеляции, решение основного суда не вступает в силу. Именно поэтому европейские суды останавливали попытки Украины арестовать имущество и акции активов Газпрома в Европе.

Но «Нафтогаз», наоборот, поддерживает Столкгольм и полностью согласен с его решением. «При этом, по первому делу, которое касается поставок газа, арбитраж постановил, что Киев должен отбирать минимум 4 млрд кубометров газа в год у России в рамках действующего контракта по условию „бери или плати“. Если не отбирает, то должен платить деньги. Киев же не выполняет это решение», — напоминает Юшков.

Зачем же Газпром мечет бисер?

«Скорее всего, это заявление он делает не для украинцев, а для европейской стороны. Газпром демонстрирует, что Россия не хочет экономически убивать Украину, в чем некоторые европейцы нас упрекают.

Наоборот, смотрите, мы даем скидку в 25%, но сами украинцы не хотят подписывать ни контракт на поставки газа, ни контракт на транзит газа. Значит, это Киев политически мотивирован, а не Москва, это Киев пытается сорвать соглашения, несмотря на выгодные условия, которые Газпром предлагает», — рассуждает эксперт ФНЭБ.

Газпром надеется, что Европа надавит на Украину, чтобы та подписала новый договор, в первую очередь, транзитный.

«Газпрому, по большому счету, без разницы, где Украина будет покупать российский газ — напрямую или путем реверса из Европы. Ему важен именно транзит газа через Украину», — говорит Юшков.

Есть еще один момент, почему Газпром предлагает вернуться к прямым закупкам газа Украиной. Это спасительная схема для самой Украины, власти которой всеми силами саботируют подписание нового транзитного контракта с 2020 года.

«Думаю, что европейцы могли на переговорах упоминать этот аспект. Если не будет транзита через Украину, если российский газ будет идти в Европу по обходным газопроводам, то как Украина будет себя запитывать? Как она сможет импортировать газ? Сейчас Украина отбирает российский транзитный газ, а записывает его как реверсный газ из ЕС, но без транзита ей придется физически искать «голубое топливо». Например, покупать дорогой СПГ из польского СПГ-терминала», — говорит Юшков.

Вот Газпром и предлагает самый простой и логичный выход — продавать газ Украине напрямую, что для нее будет еще и очень выгодно.